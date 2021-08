L’application Sky Go ne fonctionne pas : vous pouvez le faire maintenant

4G Tablette Tactile 10.1 Pouces, Android 10.0 Certifié par Google GMS, 4G LTE + 5G WiFi, Octa Core 6Go RAM 128Go ROM, 1.5Ghz Dual Caméra Tablet PC 7000mAh, GPS Bluetooth (Gris)

【Android 10.0 Certifié par Google GMS】Tablette tactile est Android 10.0 certifiée par Google GMS, peut télécharger toutes les applications.Vous pouvez facilement télécharger l'application quotidienne depuis le Google Store. Tels que: | YouTube | Sky Go | Skype | WhatsApp | Disney + | Netflix etc. 【6Go de RAM + 128Go de ROM/Support TF Extension 512 Go】Le stockage en cours d'exécution de 6Go de la tablette Android peut facilement exécuter de grands jeux et offrir une expérience de jeu fluide. Tablet pc mémoire intégrée de 128Go et la carte SD étendue à 512Go peuvent fournir suffisamment d'espace de stockage pour stocker 600 albums de musique et 20 films de plus de 2Go, vous permettant une utilisation sans obstacle à tout moment, n'importe où. 【Tablette 10,1 Pouces et 800*1280 IPS 】Tablette tactile de 10,1'' pouces IPS avec une résolution haute définition 2K de 800 * 1280. Un écran ultra-large et un écran ultra-clair rendent le visionnage de vidéos et les jeux plus excitants et dynamiques. Son écran utilise la technologie G + G pour rendre le toucher réactif et rapide. Tablette Android est équipée d'une batterie à économie d'énergie de 7000mAh, qui peut être chargée rapidement, a une grande autonomie. 【Double Caméra HD, Transmission Pratique】La 4G Tablette est équipée de caméras HD de 2MP à l'avant et de caméras HD de 5MP à l'arrière, pour vous permettre de capturer facilement des moments. Avec le WiFi à double bande à haut débit et la transmission sans fil Bluetooth 5.0, qui rend votre accès à l'internet plus efficace et plus rapide. 【Hautes Processeur Octa Core】Tablet PC est équipé processeur 1.5Ghz Octa Core, qui fonctionne correctement et rapidement et prendre en charge les jeux à grande échelle; il a le pouvoir d'effectuer facilement tout le travail, la tablette est utilisée plus rapidement et plus fluide. Il peut également prendre en charge le WIFI bi-bande 2.4Ghz et 5Ghz.