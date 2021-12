Spider-Man: No Way Home Les affiches de personnages libèrent un Spider-Verse de méchants emblématiques

Spider-Man affronte un assortiment de méchants variantes dans une série de nouvelles affiches pour la prochaine suite de Marvel, Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Un trio d’affiches nous donne un aperçu de Doctor Octopus d’Alfred Molina, Electro de Jamie Foxx et Green Goblin de Willem Defoe, qui entreront tous dans l’univers cinématographique Marvel grâce à un sort bâclé conjuré par The Sorcerer Supreme, Docteur Strange, et provoquer toutes sortes de chaos pour le pauvre Peter Parker.







Chaque méchant regarde Spidey tout en brandissant son arme respective, Doc Ock ses tentacules, Green Goblin sa bombe citrouille et Electro son électricité, les affiches véhiculant une fois de plus le niveau de menace auquel Peter Parker de Tom Holland devra faire face. Pas de chemin à la maison alors que la folie du multivers commence à s’emparer du MCU.

Ces manigances se produisent à la suite de l’identité de Peter Parker révélée par Mysterio lors de la finale de 2019 Spider-Man : loin de chez soi, avec Spider-Man : Pas de chemin à la maison ramasser juste après. La vie et la réputation de Peter ayant maintenant été bouleversées, Parker décide de demander à son ami et collègue Docteur Strange de l’aider à restaurer son identité secrète grâce à la magie. Malheureusement pour Parker et The Sorcerer Supreme, le sort tourne horriblement mal, apparemment grâce à l’incapacité de Peter à garder la bouche fermée, et ouvre la folie du multivers, permettant aux super-vilains de réalités alternatives qui ont déjà combattu une variante de Spider-Man pour arriver dans l’univers cinématographique Marvel.







Ces méchants de retour incluent non seulement Alfred Molina dans le rôle du docteur Octopus et Willem Dafoe dans le rôle du Bouffon vert de Sam Raimi. Homme araignée franchise, ainsi que Jamie Foxx en Electro du réalisateur Marc Webb L’incroyable Spider-Man 2, mais aussi Thomas Haden Church dans The Sandman et Rhys Ifans dans The Lizard, avec les récentes bandes-annonces révélant que chacun de ces super-vilains est depuis décédé dans leurs univers respectifs. C’est cet élément qui creusera un fossé entre Spider-Man et Doctor Strange, ce dernier voulant les renvoyer à la rencontre de leur destin, tandis que le premier espère pouvoir les sauver.







Une grande attention sera apparemment accordée à chacun de ces méchants précédents, avec un rapport récent affirmant que l’équipe de production derrière Spider-Man : Pas de chemin à la maison « consulté les anciens réalisateurs de Spider-Man Sam Raimi et Marc Webb pour compléter les histoires de leurs personnages pour ce film MCU. » Leur contribution aurait été utilisée pour combler certaines lacunes concernant plusieurs des personnages de retour, les cinéastes étant « consultés pour raconter comment Sandman de Spider-Man 3 et le lézard de The Amazing Spider-Man sont morts hors écran à l’époque suivant leurs films respectifs.







Réalisé par Jon Watts et écrit par Chris McKenna et Erik Sommers, Spider-Man : Pas de chemin à la maison sera le 27e film de l’univers cinématographique Marvel et mettra en vedette Tom Holland dans le rôle de Peter Parker AKA Spider-Man aux côtés de Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Jon Favreau, Marisa Tomei, JB Smoove et Benedict Wong. Spider-Man : Pas de chemin à la maison devrait sortir aux États-Unis le 17 décembre 2021, dans le cadre de la phase quatre du MCU.























