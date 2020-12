La petite amie de Chord Overstreet: Qui est Camelia Somers?

Chord Overstreet est acteur et musicien.

Vous le connaissez peut-être pour avoir joué dans la série télévisée à succès Joie comme Sam Evans.

En 2016, Overstreet a sorti son premier single intitulé «Homeland» et a depuis sorti des chansons comme «Tortured Soul» et «Hold On», qui figuraient dans l’émission The Vampire Diaries.

Overstreet est également apparu dans les films Le trou et Un cœur de guerrier et le spectacle Privé. Il est né à Nashville, Tennessee.

Chord Overstreet a 31 ans et est né le 17 février 1989, faisant de lui un Verseau.

Il a également récemment été aperçu avec une nouvelle petite amie, Camelia Somers.

Qui est la petite amie de Chord Overstreet, Camelia Somers?

Camelia Somers est une actrice de Los Angeles, Californie. Elle est surtout connue pour son rôle de Charlotte dans le feuilleton de jour Amour, Gloire et Beauté.

Somers a 25 ans et est née le 2 octobre 1995, ce qui en fait une Balance.

Somers et Overstreet l’ont officialisé sur Instagram.

Il est devenu clair qu’Overstreet et Somers se fréquentaient lorsqu’ils ont commencé à publier des photos Instagram ensemble.

Chord Overstreet a fait une première apparition sur l’Instagram de Somers le 4 octobre.

Il s’est présenté pour son dîner d’anniversaire et s’est assis à côté de Somers en brandissant un signe de paix. Somers a sous-titré la photo «SE SENTIR SI AIMÉ».

Elle est la petite-fille de Suzanne Somers.

Agir fait clairement partie de la famille car Camelia Somers est la petite-fille de Suzanna Somers.

Suzanne Somers est une actrice, auteure, chanteuse et femme d’affaires.

Elle est surtout connue pour son rôle de Chrissy Snow sur Compagnie des Trois et comme Carol Foster Lambert sur Pas à pas. Somers a 74 ans et est née le 16 octobre 1946, ce qui en fait une Balance tout comme sa petite-fille.

Camelia Somers est diplômée de l’USC.

Camelia Somers a fréquenté l’Université de Californie du Sud. Elle s’est spécialisée dans la langue et la culture chinoises avec une double mineure en commerce et cinéma. En outre, Somers a reçu deux prix académiques prestigieux à l’USC, la bourse présidentielle de quatre ans et la bourse d’études Town and Gown.

Fait amusant: son rôle sur Amour, Gloire et Beauté a été créé juste pour Somers. Dans l’émission, son personnage, Charlotte, assiste également à l’USC.

Somers a obtenu son diplôme le 9 mai 2018 et a publié une jolie photo sur Instagram pour célébrer. Elle a sous-titré la photo «Ça se passeggg.»

Somers adore voyager.

Camelia Somers aime voyager. Elle visite souvent des endroits du monde entier pendant son temps libre et le documente sur Instagram.

Elle a visité des endroits comme le Vietnam, la Grèce, l’Italie, la Chine et Bali.

Overstreet et Somers n’ont pas encore commenté leur nouveau statut relationnel.

Chord Overstreet et Camelia Somers n’ont pas encore publié de commentaire officiel sur les rumeurs de relation. Cependant, ils ont l’air très mignons ensemble et j’espère qu’ils commenteront bientôt ou publieront plus de photos Instagram ensemble parce qu’ils forment une paire absolument adorable.

