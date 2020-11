Les écouteurs les plus vendus de Samsung à un prix très bas: seulement 99 euros

Les Samsung Galaxy Buds + n’ont jamais été aussi bon marché: leur prix officiel est de 179 euros.

Bien que le Black Friday 2020 ne soit pas encore officiellement arrivé, Amazone il a construit ses muscles pendant des jours avec remises épiques. À tel point qu’aujourd’hui nous sommes tombés sur une offre de niveau: les Samsung Galaxy Buds + pour seulement 99 euros, un montant avec une remise de environ 40%, sachant que son prix de lancement, au printemps, c’était 179 euros.

Et oui, le prix a baissé avec le temps, mais jamais autant que jusqu’à maintenant.

Achetez les Samsung Galaxy Buds + à un prix minimum historique: seulement 99 euros

Pour 99 euros, un prix qui est d’ailleurs le plus bas de tous les temps, tu prends ce qui peut être la meilleure alternative possible aux AirPods, en particulier pour les utilisateurs d’Android.

Sur ces Samsung Galaxy Buds +, dont vous pouvez également lire notre analyse, met en évidence leur design compact et élégant, un son naturel et défini grâce à la technologie de AKG, contrôle tactile, connectivité immédiate et, enfin et surtout, le très désiré Annulation du bruit, un avant et un après en audio sans fil.

Concernant la batterie, une seule charge fournit jusqu’à 11 heures d’autonomie ininterrompue, aussi, pour avoir une idée de ses possibilités, avec juste Charge de 3 minutes, vous aurez jusqu’à 1 heure de musique. Non seulement cela, mais ils sont aussi compatible avec le chargement sans fil Et, dans le cas où vous avez un Galaxy Note20, vous pouvez les recharger en les plaçant directement sur le dessus du terminal.

En bref, les Buds + sont des écouteurs de premier ordre, avec de nombreuses fonctions supplémentaires, idéales au quotidien ou pour les sportifs, mais surtout, parfait pour ceux qui recherchent un son supérieur à la moyenne. Et avec un prix qui pour la première fois il tombe en dessous de 100 euros, il est difficile de rater cette offre, pas en vain, ils ont triomphé tout au long de 2020 … Qu’est ce que tu attends?

