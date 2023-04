L’exorciste du pape : fonctionne plus comme une histoire à suspense biblique que comme un film d’horreur

pas de spoilers

Russell Crowe joue dans ce nouveau film réalisé par Julius Avery, qui sortira ce jeudi sur grand écran.

© IMDbL’exorciste du pape.

cette semaine s’ouvre L’exorciste du papeavec Russel Crowe comme protagoniste principal et sous la direction de Julius Avery. Le film a suscité une grande attente (notamment en raison de la photo amusante de son protagoniste à moto) parmi les fans du genre de la terreur et le cinéma en général, et a la participation de personnalités telles que Daniel Zovatto et Alex Essoe.

L’histoire de L’exorciste du papele film de images sony, est centré sur un jeune garçon qui se retrouve possédé par une force démoniaque. Seule l’apparition d’un prêtre au passé sombre, choisi par le pape comme chef de la zone d’exorcisme, pourrait mettre fin à son supplice. Tant que, bien sûr, vous pouvez finir avec les vôtres.

Bien qu’il soit présenté comme un film d’horreur, L’exorciste du pape Il a quelques défauts à cet égard. Il n’a pas trop d’éléments qui causent de l’inconfort, à la fois en termes de jumpscares et dans ce qui pourrait être considéré comme une « haute terreur ». De plus, le garçon possédé ne se démarque pas par son interprétation.

Ils sont l’humour et le charisme de Russel Crowe ceux qui soutiennent ce film qu’il est plus apprécié s’il est compris comme une histoire à suspense avec des éléments mystiques et bibliques que comme un produit pour ressentir la peur. Actuellement, la production a un faible taux d’approbation de 58% en Tomates pourries.

+Qui est Julius Avery, le réalisateur de L’Exorciste du Pape

Julius Avery est un réalisateur et scénariste australien connu pour son travail dans le genre horreur et science-fiction. Avant de diriger L’exorciste du papeétait chargé de suzerain en 2018, un film d’horreur d’action se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale, et a également dirigé les fils de samaritainun film de science-fiction mettant en vedette Sylvester Stallone comme un super-héros oublié.

