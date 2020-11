Riverdale Saison 5: Date de sortie, distribution, intrigue et tout

La quatrième tranche de Riverdale a été interrompue en raison de la poursuite de la pandémie. Cependant, les choses semblent revenir lentement à surveiller. Nous avons attiré de nombreux détails sur Riverdale Saison 5 qui susciteront probablement votre intérêt. Qui est cette nouvelle personnalité Chad Gekko? Il a été précisé qu’il était le mari de Veronica. Archie ne se retrouvera-t-il pas avec Veronica? Connaissez tout le sort imminent des personnages.

Le drame pour adolescents américain Riverdale est basé sur les personnages d’Archie Comics. Nous voyons la durée de vie d’Archie Andrews et de sa petite amie, Veronica Lodge, meilleure amie, Jughead Jones, et de sa petite amie, Betty Cooper. Il y a un mystère, une amitié, un amour, une romance et une vie universitaire impliqués dans l’histoire.

La société de Riverdale semble être heureuse et plus calme de l’extérieur, mais elle est plus sombre et confuse de l’intérieur. Les doubles faces sont placées devant le scénario. Cependant, cela apporte du plaisir et de l’excitation au spectacle. Certains élèves du lycée sont des bonbons tandis que d’autres sont gênants. Mais, à la fin de chaque problème, tout le monde se réunit pour le résoudre. Nous devons voir comment les personnages gèrent les situations à venir.

Date de sortie

La CW a déclaré en janvier que la cinquième saison de cette émission excentrique, basée sur Archie Comics, était en préparation. Alors qu’il était initialement prévu de diffuser en octobre, les conséquences de la pandémie repousseraient probablement sa date de diffusion initialement prévue.

La pré-production a commencé en août 2020, avant que Roberto Aguirre-Sacasa, producteur et showrunner, n’annonce en septembre que le tournage a commencé sur la nouvelle saison, partageant une image Instagram de lui-même et des membres du casting de Riverdale.

La série est susceptible de revenir en janvier 2021, mais si la production redémarre sans accroc, il est possible que ce soit plus tôt. Nous continuerons à tenir cette page à jour avec les rapports les plus récents sur le début de la saison cinq de Riverdale.

On a l’impression que Riverdale ne va nulle part non plus, car il a été identifié par le président de la CW, Mark Pedowitz, comme l’un des 3 émissions décrivant la nouvelle nouvelle route de la communauté.

Jeter

Selon les quelques images d’aperçu disponibles, la distribution la plus importante semble être inchangée. Sont inclus:

KJ Apa comme Archie comme Archie

Betty Cooper comme Lili Reinhart

Camila Mendes comme Veronica

Cole Sprouse comme Jughead

Petsch Madelaine comme Cheryl

Terrain

Puisqu’il suit un ensemble d’élèves du secondaire au son familier que les fans de bandes dessinées connaissent si bien, Riverdale fait partie de ce genre de drame pour adolescents. Archie, Jughead, Betty et Veronica forment ce groupe. En accord avec les énigmes les plus chaudes, les quatre amis se retrouvent constamment dans des circonstances contraires à l’éthique et finissent par faire des révélations importantes.

Avec de nombreuses histoires de feu entre les deux, le spectacle apporte également une dimension émotionnelle à la fin. On s’attend à ce que la cinquième fois aborde certains aspects cruciaux qui nous tiennent en haleine depuis longtemps. Plusieurs nouveaux doutes émergent à propos de Donna et de la façon dont elle a tapoté Betty après qu’il ait été révélé que Jughead n’était pas vraiment mort et avait juste été assommé à la fin de la saison 4. Par conséquent, il semble que la prochaine saison aura beaucoup de morceaux juteux .

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂