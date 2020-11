Alex Trebek se souvient alors que le monde pleure la perte de l’emblématique Jeopardy! Hôte

Le monde rend hommage à Alex Trebek ce matin. L’iconique Péril! l’hôte et philanthrope est décédé paisiblement à son domicile en Californie ce matin à l’âge de 80 ans. Trebek a annoncé en mars 2019 qu’on lui avait diagnostiqué un cancer du pancréas de stade IV, notant qu’il continuerait à héberger Péril! aussi longtemps qu’il était physiquement capable de le faire. Il a pu continuer son travail sur l’émission tout en prenant une chimiothérapie qui l’a laissé physiquement épuisé et, parfois, déprimé.

L’acteur et compatriote canadien Ryan Reynolds a publié un hommage à Alex Trebek sur les réseaux sociaux. « Alex Trebek a eu la gentillesse de filmer une camée pour notre film Guy gratuit l’année dernière malgré sa bataille. Il était aimable et drôle. En plus d’être curieux, fidèle, généreux, rassurant et bien sûr canadien. Nous t’aimons, Alex. Et le fera toujours », a déclaré Reynolds. Le compte Twitter officiel de Péril! a tweeté, « Péril! est attristé d’apprendre qu’Alex Trebek est décédé paisiblement à la maison tôt ce matin, entouré de sa famille et de ses amis. Merci, Alex. «

Le guitariste de Rage Against the Machine, Tom Morello, a également rendu hommage à Alex Trebek ce matin. «Repose en paix, Alex Trebek. Un brillant éducateur et un incontournable de nos vies depuis des décennies, il a rendu tous ceux qui regardaient Jeopardy plus heureux et plus intelligents. Merci», a déclaré Morello. Les fans de Trebek et de l’émission ont également inondé les médias sociaux d’hommages, beaucoup notant que l’animateur ressemblait plus à un membre de la famille qu’à une tête parlante à la télévision. Trebek a hébergé Péril de 1984 à nos jours, et prenait rarement congé, même lorsque sa santé déclinait.

Alex Trebek a continué à tourner Péril! épisodes de l’été, qui sont maintenant diffusés. La semaine dernière, Trebek a reçu un hommage émouvant de la part du concurrent Burt Thakur. Au cours de l’épisode, Trebek a demandé à Thakur, qui est de l’Inde, « Des membres de la famille à la maison vous encouragent-ils? » Thakur a répondu: « Vous savez, voici une histoire vraie. J’ai appris l’anglais grâce à vous … Mon grand-père qui m’a élevé, je vais avoir des larmes tout de suite. J’avais l’habitude de m’asseoir sur ses genoux et de vous regarder tous les jours. . C’est un moment assez spécial. Merci beaucoup. » Trebek a été ému par les paroles du champion, tout comme les millions de téléspectateurs qui ont vu les images en ligne.

En octobre 2019, Alex Trebek a évoqué sa santé. Il a déclaré: «Je n’ai pas peur de mourir» et «J’ai vécu une bonne vie, une vie bien remplie, et j’approche la fin de cette vie … si cela arrive, pourquoi devrais-je avoir peur [of] « Trebek a été fort jusqu’à la toute fin, bien qu’il ait été réaliste en ce qui concerne l’avenir de ses fonctions d’accueil, notant qu’il ne serait pas celui qui choisirait son remplaçant. Péril! continuera probablement, mais ce ne sera plus jamais pareil sans Alex Trebek. TMZ a été le premier à annoncer le décès de Trebek.

Alex Trebek a eu la gentillesse de filmer un caméo pour notre film Free Guy l’année dernière malgré sa bataille. Il était aimable et drôle. En plus d’être curieux, fidèle, généreux, rassurant et bien sûr canadien. Nous t’aimons, Alex. Et le fera toujours. – Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 8 novembre 2020

Repose en paix, Alex Trebeck. Un éducateur brillant et un incontournable de nos vies pendant des décennies, il a rendu tous ceux qui regardaient Jeopardy plus heureux et plus intelligents. Merci. pic.twitter.com/03rVVQ70Kk – Tom Morello (@tmorello) 8 novembre 2020

L’impact d’Alex est incommensurable. Merci pour le partage, Burt! pic.twitter.com/XgGGwJ8GlH – Jeopardy! (@Péril) 6 novembre 2020

Trois fois, moi ou l’un de mes livres a été une réponse sur @Péril. (Ken Jennings va bien.) Je ne l’ai jamais rencontré #AlexTrebeck. Ma perte. C’était un acte de classe depuis le début. Prières et condoléances à sa famille. #Repose en paix – Sandra Brown (@SandraBrown_NYT) 8 novembre 2020

L’un de nos plus grands passe-temps en famille était de regarder #péril ensemble. Notre mère est décédée d’un cancer du pancréas – c’est un monstre – mais j’aimerais penser qu’il y a un club très cool quelque part avec #RBG#AlexTrebeck & Maman. https://t.co/W4drMV6pnN – Stéphanie March (@MarchStephanie) 8 novembre 2020

Alex n’était pas simplement le meilleur dans ce qu’il a fait. C’était aussi un homme charmant et profondément décent, et je suis reconnaissant pour chaque minute que j’ai pu passer avec lui. pic.twitter.com/CdHCcbqmp2 – Ken Jennings (@KenJennings) 8 novembre 2020

pour moi, Alex représentait une joie calme de la connaissance et de la poursuite. il avait un comportement gentleman et une âme apparemment gentille et utilisait l’intelligence de manière ludique et encourageante. triste de le voir partir et espérer qu’il repose paisiblement. – el-p (@therealelp) 8 novembre 2020

