Homophobe emprisonné pour avoir mordu le nez de son frère lors d’une fête d’anniversaire

Shane Groves a été emprisonné pendant deux ans pour l’attaque homophobe (Image: Police du Nottinghamshire)

Un homme a été emprisonné pour avoir mordu le nez de son frère alors qu’il tentait de mettre un terme à son comportement violent et homophobe lors d’une fête d’anniversaire.

Shane Groves de Sutton-in-Ashfield fêtait son 27e anniversaire dans un club privé le 5 avril 2019 lorsqu’il a commencé à soumettre un homme à des violences verbales homophobes.

Lorsque son frère l’a défié sur son comportement, il a répondu en jetant une chaise sur la victime et en crachant au visage de son frère avant que des amis n’interviennent et se séparent. Alors qu’ils continuaient une bagarre verbale au-dessus du bar, Groves se précipita soudainement et le frappa à la tête.

Plusieurs fêtards ont essayé de les séparer mais Groves s’est «accroché» au nez de son frère avec ses dents et a mordu la pointe. L’appendice s’est retrouvé sur le sol du club, a déclaré la police.

Malgré les tentatives des médecins du Queen’s Medical Center de Nottingham, le nez n’a pas pu être refixé et la victime attend maintenant une chirurgie esthétique pour essayer de réparer les dommages.

Groves a été condamné à deux ans et un mois de prison à Nottingham Crown Court jeudi 5 novembre, après avoir plaidé coupable d’avoir causé des lésions corporelles graves lors de sa propre fête d’anniversaire.

« Il s’agissait d’une poursuite sans victime qui a nécessité beaucoup de travail autour des preuves de vidéosurveillance, des photos, des preuves médicales et des déclarations de témoins pour garantir la condamnation », a déclaré l’agent de police Scott Kerr, qui a dirigé l’enquête.

«Les actions de Groves ont laissé un homme avec des blessures qui ont changé sa vie et lui ont causé une grande détresse psychologique uniquement pour avoir tenu tête à lui et tenté de mettre calmement un terme à son comportement homophobe.

«C’était une attaque méchante non provoquée, que nous ne tolérerons pas dans le Nottinghamshire, alors nous voulions nous assurer que nous avions fait tout ce qui était en notre pouvoir pour que justice soit rendue. Je suis heureux que cela ait maintenant abouti à l’enfermement d’un Groves pour ses crimes.