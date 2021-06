Rita Moreno répond farouchement aux critiques sur son apparence tout au long de sa carrière

Rita Moreno revient sur sa carrière de sept décennies dans le nouveau documentaire, « Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It ».

L’acteur de 89 ans est revenu sur certains des moments les plus difficiles de ces 70 ans dans une interview avec Yahoo! Divertissement, abordant des sujets tels que la façon dont elle était perçue comme un «objet sexuel» à Hollywood.

Rita Moreno le 25 avril 2021 à Los Angeles, Californie. Document / AMPAS via Getty Images

« Il ne m’est jamais venu à l’esprit de ne pas y résister », a déclaré Moreno, réfléchissant à l’attention non provoquée des hommes puissants à Hollywood. « Je pensais, et j’avais raison, que c’était ainsi que Hollywood fonctionnait et fonctionnait. Et je suis juste allé avec le courant, comme on dit, pas avec plaisir. »

L’artiste lauréate de l’EGOT a révélé que c’était la même attention indésirable qui l’avait amenée à suivre une thérapie, ce qu’elle appelle « la meilleure faveur » qu’elle s’est faite.

« Vous détestez quand ils vous traitent d’objet sexuel », a-t-elle déclaré. «Et voici la vérité, et c’est quelque chose que je n’ai pas mentionné (dans le film) uniquement parce que je n’y ai pas pensé. Je m’habillerais d’une manière très, très provocante. Je portais toujours des petites robes moulantes avec mes jolis petits fesses. Trop de maquillage, généralement. Et les boucles d’oreilles et tout ça, et je n’ai jamais reconnu que ça n’aidait pas.

Moreno a poursuivi, mettant en garde son point précédent en faisant référence au changement social que le mouvement #MeToo a apporté à Hollywood pour attirer l’attention sur ce type de harcèlement sexuel dans l’industrie.

« D’un autre côté, comme le dirait le mouvement #MeToo en ce moment : Eh bien, f**k them ! … Vous pouvez vous habiller comme bon vous semble », a-t-elle ajouté. « Vous pouvez porter autant de boucles d’oreilles et aussi décolleté que vous le souhaitez, et c’est aussi vrai. »

Auparavant, la star de « Un jour à la fois » a expliqué qu’elle n’avait pas été traitée comme une actrice sérieuse lorsqu’elle était plus jeune, mais qu’elle a finalement pu apprendre à « trouver de la valeur » en elle-même. Elle se souvient que bon nombre de ses premiers rôles étaient «embarrassants» et appelaient cela sa «période de jeune fille sombre».

Moreno a toujours espéré qu’elle participerait à quelque chose de « plus significatif », une opportunité qui s’est présentée avec « West Side Story » en 1961. En 1962, Moreno a remporté l’Oscar de la meilleure actrice de soutien dans la comédie musicale classique, l’une des plus rôles emblématiques de ses 70 ans de carrière.

« Fait intéressant, le personnage d’Anita est devenu mon modèle après toutes ces années », a-t-elle déclaré, expliquant comment c’était la première fois qu’elle pouvait jouer quelqu’un qui se défendait. « Anita était une jeune femme hispanique avec dignité, respect de soi. et une force énorme. »