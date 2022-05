La photo de Kit Connor qui a déçu les fans de Heartstopper

célébrités

bouchon de coeur est l’une des séries les plus réussies sur Netflix et Kit Connor l’un des protagonistes exclusifs. Mais voilà que l’acteur vient de décevoir ses fans.

©NetflixKit Connor dans Heartstopper

Le 22 avril dernier Netflix a ajouté à son catalogue une série qui a fait beaucoup parler : bouchon de coeur. Avec une saison de huit épisodes, cette fiction basée sur le bande dessinée alice oseman, aborde des thèmes qui ont attiré des milliers de téléspectateurs à travers le monde. Combinant drame, romance et un peu de comédie, la bande se concentre sur les préférences sexuelles des adolescents, l’intimidation et la façon dont la pression sociale peut influencer les décisions des plus jeunes.

De quoi s’agit-il? Le synopsis officiel de bouchon de coeur Il dit: « Un garçon rencontre un autre garçon. Ils deviennent amis. Ils tombent amoureux. Lorsque l’adorable Charlie et le fan de rugby Nick se rencontrent, ils découvrent rapidement que leur amitié improbable se transforme en une romance inattendue. Charlie, Nick et leurs amis doivent parcourir ce chemin de découverte et d’acceptation, s’offrant mutuellement le soutien dont ils ont besoin alors qu’ils apprennent à trouver leur moi le plus authentique.”.

Sans aucun doute, une histoire émouvante et captivante qui a traversé les frontières motivant des milliers de jeunes. A tel point que ses protagonistes ont été catapultés à la renommée internationale et, l’un d’eux, est Kit Connor. L’acteur, qui a déjà une carrière reconnue à Hollywood, a donné vie à pseudo dans la série consacrant ce personnage comme l’un des plus connus de toutes ses oeuvres.

C’est parce que son rôle a été l’un des plus importants et des plus aimés de la bande. Pourtant, récemment, l’interprète a déçu ses fans. De plus, la tristesse de ses followers était telle que l’artiste a dû sortir et demander pardon. C’est via Twitter qu’il a exprimé son regret depuis Il a imité une photo de la série avec Sebastian Croft ! Chose qui a clairement mis en colère ceux qui ont vu les deux acteurs de la série.

Eh bien, vous devez vous en souvenir Croft donne vie à Ben dans bouchon de coeur qui est le premier amour de Charlie (Joe Locke), mais finit par le maltraiter et le faire se sentir très mal. Il faut quand même préciser qu’il ne s’agit là que d’une plaisanterie entre les acteurs qui, hors caméra, sont tous de grands amis. En fait, ils l’ont précisé plus d’une fois après la première de la première partie.

