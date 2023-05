En plus de Black Knight : la série coréenne qui arrive sur Netflix en mai 2023

Netflix

Netflix a présenté ses sorties du mois de mai, mais a également dédié une section spéciale aux titres coréens. Ensuite, un examen de ce qui arrivera.

©NetflixEn plus de Black Knight : la série coréenne qui arrivera sur Netflix en mai 2023.

Le contenu coréen fait partie des principales préférences des abonnés au service de streaming Netflix, donc chacun de ces titres atteint une certaine rage au moment de sa sortie. Comme cela s’est produit à plusieurs reprises, un résultat similaire est attendu avec les productions sud-coréennes qui seront bientôt ajoutées au grand catalogue de la plateforme. Ici, nous vous invitons à revoir ce qu’ils sont et quand ils seront disponibles.

+Séries coréennes Netflix en mai 2023

Dans ce désert hostile, les livreurs appelés « chevaliers » jouent un rôle indispensable pour maintenir les gens en vie en livrant des packs d’oxygène et d’autres produits de première nécessité. L’ancien réfugié 5-8, incarné par Kim Woo-bin, prend ce poste et en recrute d’autres dans les couches inférieures de la société pour l’aider à renverser la hiérarchie.

Date de sortie: 12 mai

Sa prémisse suit Cha Jeong-sook, qui a été médecin résident dans sa jeunesse pendant un an, mais a cessé de se consacrer à sa famille. Malgré son engagement, elle découvre un jour que son mari In-ho ne lui a pas été fidèle. De plus, il souffre d’une hépatite aiguë qui nécessite une greffe. Après cette double épreuve, il décide de retourner à l’hôpital où In-ho est le chirurgien-chef et où travaille également leur fils, et ainsi reprendre sa carrière médicale.

Date de sortie: 17 mai

2- La bonne mauvaise mère

La série est l’histoire d’une mère qui n’a eu d’autre choix que d’être une mauvaise mère pour son fils, qui est devenu un garçon dans un accident inattendu. C’est une comédie de guérison émouvante sur une mère et son fils qui ont entrepris de trouver le vrai bonheur seulement après que tout a été « réinitialisé ».

Date de sortie: 20 mai

1- Sirène : Qui survivra à l’île ?

Une émission de téléréalité sur vingt-quatre femmes réparties par profession – policière, pompier, garde du corps, militaire, athlète et cascadeuse – expertes en stratégie et en combat. Ils doivent former des équipes pour s’affronter et survivre pendant six nuits et sept jours.

Date de sortie: 26 mai

