Nobody 2 est en cours d’écriture, présentera plus d’action pour Connie Nielsen

Tout Personne 2 doit se produire est d’obtenir le feu vert du studio, car le réalisateur Ilya Naishuller a confirmé que « toutes les graines nécessaires ont été plantées ». Écrit par John Wick créateur Derek Kolstad, le thriller d’action suit Tu ferais mieux d’appeler Saul vedette Bob Odenkirk comme un père de famille apparemment ordinaire qui doit se tourner vers la violence pour assurer la sécurité de sa famille. Il est sorti en salles par Universal Pictures en mars, suivi d’une sortie à la demande en avril.

A ce moment, un Personne la suite n’a pas été officiellement éclairée, il n’est donc pas clair si Personne 2 deviendra effectivement une réalité. Ce que nous savons, c’est que Naishuller et Kolstad sont impatients de le faire. Bien qu’il n’y ait toujours aucune garantie d’Universal, Naishuller a récemment confirmé que Kolstad travaillait activement sur la suite. Comme le réalisateur l’a dit à JoBlo :

« Il y a beaucoup d’histoires qui peuvent être racontées dans ce monde, avec le personnage de Hutch (Odenkirk). Je sais que Derek a commencé à travailler sur la suite. Que cela arrivera, le temps nous le dira, mais toutes les graines nécessaires ont été plantées . »

Alors que Hutch faisait la plupart des dégâts dans Personne, on dirait plus que sa femme Becca participera à l’action la prochaine fois. Lorsqu’il a été suggéré à Naishuller que Connie Nielsen devrait s’impliquer davantage, voici ce que le réalisateur avait à dire en réponse.

« Eh bien, j’aime la façon dont tu penses Chris [Bumbray of JoBlo], parce que vous avez raison sur l’ARGENT ! »

Avec Odenkirk et Nielsen, le casting de Personne inclus Aleksei Serebryakov, RZA, Michael Ironside, Colin Salmon et Christopher Lloyd. David Leitch, Kelly McCormick, Braden Aftergood, Marc Provissiero et Odenkirk ont ​​produit.

En avril, Kolstad a également révélé qu’il avait une scène d’ouverture en tête pour la suite potentielle. Per Collider, l’écrivain a expliqué comment la scène d’ouverture de Personne a été la première chose qu’il a présentée à Odenkirk, et cela l’a aidé à vendre le film. Si la suite se produit, Kolstad adopte une approche similaire pour sa création, car il a révélé qu’il avait commencé le processus en concevant une scène d’ouverture convaincante.

« Vous vous souvenez de la première scène du film ? C’est la première chose que j’ai jamais présentée à Bob, lors de la réunion, parce que j’ai fait le rêve la nuit précédente », a expliqué Kolstad. « Et j’ai dit à Sonia, ma femme, avant la réunion, elle a dit que tu devais ouvrir avec ça. J’ai lancé ça et Bob a dit… » tu es foutu, n’est-ce pas? « »

Kolstad a ajouté: « Et donc, sur le deuxième, j’ai la scène d’ouverture. Et nous ne faisons que rire et ricaner quand vous voyez cette chose parce que c’est en accord avec cela. Et je veux toujours commencer de cette façon. » le second, j’ai la scène d’ouverture. Et nous sommes tous en train de rire et de glousser quand vous voyez cette chose parce que c’est conforme à cela. Et je veux toujours commencer comme ça. »

Comme Personne a été un succès avec sa sortie en salles à la demande, il semble évident qu’une suite soit faite. C’est particulièrement le cas avec le scénariste et réalisateur original à bord. Espérons qu’un feu vert vienne pour le projet le plus tôt possible. Cette nouvelle nous vient de JoBlo.

