Rio Shore : tout savoir sur les participants de la réalité de MTV et Paramount +

En une semaine seulement, un nouveau réalité de la famille Rive Il viendra faire plaisir à ses fans. Il s’agit de Bord de rivière, qui aura sa présentation officielle en MTV Amérique latine le prochain 30 septembre et qu’en octobre, il lancera ses 12 épisodes complets en primordial +. Cette nouvelle version brésilienne de la franchise réunira dix jeunes dans une maison de Rio de Janeiro qui passeront les meilleures vacances de leur vie. Découvrez ce qu’ils apporteront pour leur séjour !

+ Un par un : les 10 participants de Rio Shore

10. Cristal Félix

L’un des participants les plus prometteurs est Cristal Felix. Rio Shore aura la présence de cette danseuse qui ne laissera personne l’arrêter. De chez elle, elle a assuré qu’elle apportera une grande collection de bikinis à la plage, en plus de ses looks brillants qui feront vibrer la piste de danse de cette émission de télé-réalité.

9. Guilherme Evaristo

Le vrai garçon de Rio est là : il s’appelle Guilherme Evaristo, bien qu’il aime s’appeler Gui. Bien qu’il adore les fêtes et qu’il soit prêt à jouer dans cette émission de téléréalité où les nuits de musique et de boissons sont les vedettes, le participant promet d’apporter de la détente à la plage dont il profitera pendant quelques jours.

8. Jessica Barros

Si vous voulez voir une émission de téléréalité où vous rencontrez des jeunes attrayants, amusants et un spectacle de paillettes, Rio Shore sera idéal pour vous. Et c’est que Jessica Barros a déjà préparé tous ses bagages et intégré ce qu’elle considère essentiel pour passer du temps en dehors de chez elle : des robes lumineuses et des looks pour se démarquer des autres les soirs de fête.

7. Juliana Casaes

On verra bientôt Juliana Casaes sur Paramount+ et MTV, la participante qui cumule déjà quelques followers sur les réseaux sociaux et s’apprête à éblouir ses collègues. Elle-même a assuré qu’elle en avait marre de donner des divertissements gratuits à ses connaissances et qu’elle a décidé qu’il était temps d’utiliser son charisme pour jouer avec la famille Rio Shore.

6. Kévin Jolsan

Né dans la ville côtière d’Angra Dos Ries, Kevin Jolsan se définit comme un amoureux de la plage. Il aime aussi le fitness et se considère comme « un poète ». Les gens qui le connaissent disent qu’il aime les rimes. On le verra sûrement faire de l’exercice pendant son séjour à Rio, en plus de ça il faudra attendre d’entendre sa poésie pour voir ce qui est vrai dans tout ça.

5. Matheus Novinho

Si c’est la première fois que vous regardez une émission brésilienne, vous ne connaissez probablement pas Matheus Novinho. Cependant, si vous en savez déjà un peu plus sur le sujet, vous vous souvenez sûrement du vétéran de la téléréalité. L’organisateur de la soirée fait fureur sur les réseaux sociaux et a participé à des productions comme La Venganza del Ex avec son ancienne compagne Sarah Fonseca, avec qui il a eu une relation de 11 mois.

4. Natallia Formaggeri

Natallia Formaggeri vise à être élégante tout au long des épisodes de Rio Shore. Dans ses bagages, elle ne pouvait pas laisser de côté toute sa collection de lunettes de soleil qui la distinguait du reste de ses pairs. Mais ce n’est pas la seule chose que la fanatique de la plage emportera parmi ses éléments essentiels : elle a aussi dans sa valise un grand nombre de verres pour profiter de son séjour avec des boissons.

3. Patrick Ventes

L’émission de téléréalité n’a pas encore commencé, mais l’un des candidats a déjà hâte d’aller au bout. Son nom est Patrick Sales et il est considéré comme l’un des plus chauds du groupe. Après le confinement, le Brésilien est prêt à jouer la terreur chez Rio Shore. Plus que quelques jours pour le voir en action !

2. Ricardo Salusse

Bien qu’il s’appelle Ricardo Salusse, ses coéquipiers l’ont déjà surnommé Rick. Le concurrent a promis de faire partie du Rio Shore avec peu de vêtements et, surtout, beaucoup d’attitude. De même, il se définissait comme élégant et gothique et les créateurs de la réalité eux-mêmes le considéraient comme le prince de cette famille qui commence à se former. L’un des articles que vous ne pouvez pas manquer dans votre valise est le médicament pour le nez.

1. Vitória Araújo

Dernier point mais non le moindre : Vitória Araújo. La Brésilienne a présenté dans une vidéo tout ce qu’elle transporte dans sa valise pour faire partie de Rio Shore. Les vêtements légers et frais et de nombreux bikinis colorés ne manquaient pas. Quelque chose qui a attiré l’attention de cette participante était sa coiffure si particulière : elle-même a assuré qu’elle dirait son arme secrète pour laisser ses cheveux impeccables.