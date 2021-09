Supergirl de Sasha Calle obtient-elle une série dérivée de HBO Max après le film Flash?

Super Girl La CW touche peut-être à sa fin. Mais avant même que les rideaux ne se ferment sur cette émission, l’itération cinématographique du personnage de Sasha Calle aurait maintenant sa propre série exclusive HBO Max à la place du long film Supergirl en gestation . Nous savons déjà que les débuts de Calle dans l’univers étendu de DC seront dans Le flash film, aux côtés du personnage principal, et des versions de Ben Affleck et Michael Keaton de Bruce Wayne/Batman, mais il semble que son apparition dans le film viendra sans beaucoup d’explications sur son origine ou toute sorte d’histoire, que la série va ensuite revenir sur.

La nouvelle a été rapportée par Ce spectacle de hashtag, qui a révélé que la série ne présentera pas Superman de quelque façon que ce soit, mais mettra probablement en vedette Bruce Wayne de Michael Keaton d’une manière ou d’une autre, ce qui évidemment fournirait également un lien entre la série et les événements de Le flash, mais il a été suggéré que d’autres Kryptoniens pourraient bien apparaître dans la série.

Il semble que le plan de film original ait fini par passer à la télévision pour la seule raison qu’ils avaient besoin de plus de temps pour raconter l’histoire qui est devenue trop grande pour un long métrage. Il était une fois, il aurait été impensable pour une propriété de film à gros budget de simplement passer à la télévision, mais avec l’augmentation astronomique des budgets de streaming et des valeurs de production, ainsi que le fait que HBO Max cherche désespérément à construire un univers DC sur leur plate-forme pour rivaliser avec celle de Marvel chez Disney +, cela a en fait beaucoup de sens pour le Super Girl projet de s’engager dans cette voie.

Alors que les fans de DC ont obtenu leur dose de Supergirl du Arrowverse série basée sur The CW, cette version du personnage a été une représentation à l’ancienne du cousin de Superman, qui est arrivé sur Terre de nombreuses années après que Karl-El soit arrivé alors qu’il était bébé et est devenu un héros mondial. Dans Le flash, Sasha CalleLa vision du personnage n’aura pas une histoire aussi simple. On pense que la nouvelle itération a été développée sur le personnage de Cir-El créé en 2003 par Scott McDaniel et Steven T Seagle. Cette version est un mystérieux hybride humain/kryptonien, qui prétendait à l’origine être la fille de Superman et Lois Lane, bien que cela se soit révélé plus tard faux.

Que ce soit le tour exact où le personnage passera à l’écran est quelque chose que nous devrons attendre un peu plus longtemps pour le savoir, mais dans le grand schéma des choses, amener Supergirl à HBO Max dans sa propre série semble correspondre en très bon accord avec les plans du streamer, et avec The CW terminant la série actuelle, il semble que tout cela fasse partie d’un plan qui reflète à nouveau la façon dont Marvel Studios a géré sa série Netflix après l’arrivée de Disney +.

Le flash n’est actuellement pas censé arriver avant novembre 2022, il est donc peu probable que nous voyions un Super Girl sous quelque forme que ce soit jusqu’en 2023 au plus tôt. Cette nouvelle est née à That Hashtag Show. Le fan art de Supergirl vient de Mizuri sur Art Station, assurez-vous de consulter le reste de l’excellent travail de cet artiste.

Sujets : Supergirl, Film Supergirl, Flashpoint, Flash