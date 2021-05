Les scientifiques montrent comment les coups de LSD ouvrent les portes de la perception

En 1957, lorsque le psychiatre britannique Humprhey Osmond cherchait à inventer un mot pour les effets hallucinants du LSD, il écrivit une lettre à son ami Aldous Huxley. L’auteur de « Brave New World » – qui avait également écrit un livre intitulé « The Doors of Perception » détaillant ses expériences avec le médicament hallucinogène mescaline – a suggéré à Osmond le mot « phanerothyme » – tiré du grec pour « montrer » et » esprit. » Osmond ne pensait pas que c’était du tout plaisant, alors il fit une contre-proposition, construite à partir des mots grecs pour «âme» et «manifeste» – psychédélique.

De nombreux étés d’amour plus tard et les expériences vécues avec la drogue, ainsi que le mot qui les décrit, sont devenus fermement ancrés dans notre culture . Une expérience psychédélique, qu’elle soit induite ou non par une drogue psychotrope, est à tout le moins une expérience désorientante. Et en éloignant une personne des notions préconçues et en la forçant à se confronter à nouveau à la réalité, elle manifeste le fonctionnement interne enfoui de son esprit, ou «âme» – exactement comme Osmond le ressentait.

Mais ce n’est que récemment que les scientifiques ont commencé à se demander ce que le LSD fait exactement au cerveau , et ils ont trouvé des preuves que cela vous ouvre vraiment l’esprit. Selon de nouvelles recherches, les drogues psychédéliques placent le cerveau dans un état où il peut circuler plus librement, sans aucune contrainte par les croyances antérieures sur la façon dont le monde est censé fonctionner. Les résultats ont également des implications pour le traitement de l’anxiété et de la dépression, ont déclaré les chercheurs.

« Quand vous êtes un enfant, votre cerveau est très malléable, vous n’avez pas encore tous ces modèles pour toute votre vie, vous êtes plus en mesure de mettre continuellement à jour vos croyances. » Parker Singleton, doctorant à l’Université Cornell de New York, a déclaré à 45Secondes.fr. « À un moment donné, ces modèles se durcissent et deviennent plus difficiles à façonner. Sous les psychédéliques, nous ouvrons une nouvelle fenêtre pour le faire. »

Ceci, dit Singleton, est le modèle du « cerveau détendu sous psychédéliques » ou « Rebus » que son équipe a entrepris d’examiner. Le cerveau, selon l’hypothèse, est comme un moteur qui génère des prédictions sur le monde basées sur des expériences antérieures. Au fur et à mesure que ces expériences s’accumulent, le moteur devient plus raffiné et efficace – de plus en plus capable de couper les bruits parasites – mais au prix de devenir plus rigide et plus susceptible de rejeter des expériences plus difficiles à classer. L’hypothèse suggère que les drogues psychédéliques atténuent l’influence de leurs croyances antérieures sur le cerveau, permettant aux pensées de circuler plus librement, sans être gênées par les hypothèses du passé.

«À titre d’exemple, ce que notre cerveau fait au quotidien, c’est prédire les visages. Il est très facile de voir un visage dans un nuage ou sur n’importe quel objet», a déclaré Singleton, faisant référence au phénomène du «visage paréidolie « qui a conduit certains à repérer un visage à la surface de Mars à partir d’une photo prise par l’orbiteur Viking 1 de la NASA en 1976.

Des parallèles peuvent également être établis avec «l’hypothèse du cerveau bruyant» du neuroscientifique de l’Université Tufts Erik Hoel, qui tente d’expliquer pourquoi nous rêvons. Selon Hoel, le cerveau construit des modèles à partir d’observations du monde de la même manière qu’une IA génératrice de prédictions. Et, tout comme une IA, le cerveau peut devenir «sur-équipé» – trop habitué à l’ensemble de données répétitif fourni par les routines d’une personne et moins capable de s’adapter à de nouvelles situations. Les rêves existent pour injecter du bruit indispensable pour assouplir nos systèmes – offrant une secousse fantasmagorique pour les préparer à des scénarios inattendus.

Pour tester le modèle Rebus, l’équipe de Singleton a analysé des scintigraphies cérébrales par imagerie par résonance magnétique (IRMf), tirées d’une étude de 2016 de l’Imperial College London, de 20 volontaires en bonne santé sous placebo ou sous LSD. Ils ont vu que le cerveau des volontaires commutait entre quatre états distincts, ou modèles d’activité, alors qu’ils se reposaient à l’intérieur du scanner – deux des états impliquaient principalement les parties sensorielles du cerveau, et les deux autres étaient plus connectés de haut en bas, régions cérébrales analytiques chargées de générer des images précises du monde. Les chercheurs ont remarqué que ceux qui trébuchaient sur le LSD, cependant, passaient beaucoup plus de temps dans les états sensoriels du cerveau que dans les états analytiques.

Une comparaison plus poussée entre les cerveaux du LSD et ceux du placebo a également révélé un phénomène encore plus fascinant: les cerveaux du LSD avaient besoin de beaucoup moins d’énergie pour passer d’un état cérébral à un autre.

«Si vous considérez nos connexions neuronales comme une série de routes et d’autoroutes, le LSD ne change pas les routes, mais il réduit l’énergie dont vous avez besoin pour passer de l’une à l’autre», a déclaré Singleton. « Il aplatit le paysage énergétique entre les différentes parties du cerveau, les rapprochant. »

Le LSD agit sur le cerveau en se liant à un récepteur de sérotonine appelé 5-HT2a, et l’équipe a également découvert grâce à une analyse spatiale que ce récepteur est distribué dans tout le cerveau de manière à augmenter considérablement l’effet de nivellement énergétique.

Cet aplatissement permet à des régions du cerveau qui ne se parlent généralement pas d’entrer soudainement en conversation bavarde. Cela peut être la cause de la «fraîcheur» enfantine de la perspective que les utilisateurs de la drogue rapportent souvent, selon Singleton. Au fur et à mesure que les ressemblances familières disparaissent et que les frontières entre les objets s’estompent, les utilisateurs peuvent se trouver fascinés par l’apparence étrangère d’éléments autrefois banals. Dans «Les portes de la perception», Huxley décrit de brèves obsessions avec les plis de son pantalon; le motif zébré fait par la lumière du soleil qui brille à travers les lattes d’une chaise de jardin; et l’apparence auto-satisfaite de la voiture d’un ami, qui l’a fait éclater de rire.

Ce changement profond de l’activité cérébrale pourrait expliquer pourquoi les psychiatres ont commencé à envisager d’intégrer les psychédéliques dans les traitements des troubles de santé mentale tels que le SSPT, l’anxiété et la dépression, selon des études récentes.

« Notre hypothèse est que dans un état malade, votre cerveau va avoir des collines d’énergie plus élevées et des vallées d’énergie plus faible. Plus qu’un placebo, différentes parties de leur cerveau ne peuvent pas se parler », a déclaré Singleton. « C’est pourquoi quelqu’un coincé dans un schéma de pensée négatif pourrait avoir du mal – malgré de nouvelles preuves, il ne peut pas voir qu’il y a des raisons d’être heureux. La thérapie psychédélique pourrait aplatir à nouveau ce paysage énergétique et permettre plus l’information à venir. Cela pourrait permettre aux personnes déprimées ou anxieuses de mettre à jour leurs modèles du monde. «

Ensuite, l’équipe prévoit d’utiliser le LSD pour cartographier davantage les différents états de conscience. Cela leur permettra d’explorer davantage la pertinence thérapeutique du médicament.

« Je ne suis pas un clinicien, mais s’il continue à être sûr et efficace, je pourrais imaginer qu’il devienne un outil psychanalytique très utile », a déclaré Singleton. « Vous n’avez pas besoin d’avoir une dépression résistante au traitement pour en bénéficier, tout processus thérapeutique pourrait en être aidé. »

Les chercheurs ont publié leurs résultats le 17 mai sur le serveur de pré-impression bioRxiv, de sorte que l’étude n’a pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs.

