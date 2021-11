Rihanna est nommée « Héros National » de la République de la Barbade

Cette semaine, le monde reçoit la nomination d’une nouvelle nation sur l’île de Babados, qui vient d’être reconnue comme république indépendante, avec la nomination de Sandra Mason à sa présidence après avoir rompu les liens avec la monarchie britannique.

Cet événement d’une grande importance pour ses habitants s’est déroulé ce 30 novembre dans la commune de Bridgetown, où était présente la chanteuse Rihanna (de son vrai nom Robyn Rihanna Fenty), chanteuse et entrepreneure originaire de ladite communauté, a été nommée « Héros national ». de la Barbade ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: La police perquisitionne le domicile de Marilyn Manson à Hollywood

« Puissiez-vous continuer à briller comme un diamant et faire honneur à votre nation pour vos paroles, vos actions, et donner du crédit à tout ce que vous faites », a déclaré le Premier ministre Mottley lors de la cérémonie au cours de laquelle Rihanna a été nommée au poste honorifique de « The Très bien ». Le chanteur serait né à la Barbade en 1988, élevé dans la communauté de Bridgetown jusqu’au moment d’être découvert par le producteur américain Evan Rogers.

Après avoir déménagé aux États-Unis pour poursuivre sa carrière musicale, Rihanna a reçu en 2008 un poste d’ambassadrice de la culture à la Barbade. En 2018, la chanteuse a été nommée « ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire », un rôle qu’elle exerce à travers la promotion des programmes de santé, de tourisme et d’investissement dans l’actuelle république.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Brian May dit que sa critique des BRIT Awards était déformée

Le projet du gouvernement de la Barbade d’abandonner ses liens coloniaux avec la couronne britannique avait déjà été anticipé dans la presse au cours de l’année écoulée. Pendant ce temps, Rihanna a fait signe à ses fans de s’attendre à entendre un son différent de leur matériel habituel lorsqu’elle présentera son nouvel album.

Rihanna a tenu ses fans en attente depuis qu’elle a sorti « Anti », son huitième album studio, en 2016. « J’expérimente vraiment, et la musique est comme la mode, vous devriez pouvoir en jouer, je devrais pouvoir porter ce que je veux et traiter la musique de la même manière », a déclaré le chanteur lors d’une conférence le mois de septembre dernier.