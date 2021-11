Arlene Dahl décède, actrice, écrivaine beauté et directrice des cosmétiques avait 96 ans

Arlene Dahl, la célèbre actrice des années 50 connue pour ses rôles dans les deux films et dans de nombreux feuilletons télévisés d’autrefois, est décédée hier à New York. L’actrice avait 96 ans au moment de son décès.

Bien que la beauté rousse ait dû sa renommée à la télévision et au cinéma, elle était également une écrivaine de beauté bien connue et une directrice de cosmétiques au cours des dernières années de sa vie. Son début de carrière a commencé avec le mannequinat et elle a également fait partie du théâtre américain, avant de se produire à Hollywood.

Sa perte a naturellement touché ses proches ainsi que la communauté de la télévision et du cinéma. Son fils, l’acteur Lorenzo Lamas a publié ses réflexions sur le décès de sa mère sur Facebook :

Elle a été l’influence la plus positive sur ma vie. Je me souviendrai de son rire, de sa joie, de sa dignité alors qu’elle affrontait les défis auxquels elle faisait face. Jamais un mauvais mot sur qui que ce soit n’a traversé ses lèvres. Sa capacité à pardonner m’a parfois laissé sans voix. Elle était vraiment une force de la nature et au fur et à mesure que nous nous rapprochions de ma vie d’adulte, je me suis de plus en plus appuyé sur elle en tant que conseillère de vie et la personne que je connaissais qui vivait et aimait au maximum.

Cependant, la cause du décès est encore inconnue.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Arlene Dahl : une carrière célèbre à la télévision, au cinéma et plus encore

Après sa carrière dans le mannequinat et le théâtre, Arlene Dahl est entrée dans le monde d’Hollywood en 1946. Elle était initialement sous un bref contrat avec Warner Bros. Cependant, elle a ensuite été signée par Metro-Goldwyn-Mayer.

Son parcours avec MGM a commencé avec le film La mariée se déchaîne, où elle a joué avec Van Johnson (Trois jours avant un meurtre, s’échapper du paradis) et June Allyson (Fou comme un renard, le gamin au halo brisé). Au cours de sa carrière avec MGM, elle a continué à jouer dans des films comme Voyage au Centre de la Terre, Monde de la Femme, Légèrement Écarlate, et Règne de la Terreur. Sa filmographie présente également des films en dehors de son affiliation avec la MGM, comme Scène du crime, Un Yankee du Sud, et Course de la Jamaïque.

La carrière télévisée de Dahl était également assez impressionnante, avec des personnalités comme Une vie à vivre et Tous mes enfants. Elle a également joué dans un certain nombre de feuilletons télévisés, comme Amour, à l’américaine, Île fantastique, et Le bateau de l’amour.

Elle a ensuite épousé sa co-star de Course de la Jamaïque, Fernando Lamas. Cependant, leur mariage a pris fin par la suite. Dahl s’est mariée six fois et ses anciens maris incluent l’acteur Lex Barker et l’entrepreneur viticole Alexis Lichine.

Arlene Dahl laisse dans le deuil son fils Lorenzo Lamas ainsi que deux autres enfants, son mari, Marc Rosen, et ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.





La scène d’ouverture de John Wick 4 taquinée par Keanu Reeves John Wick: Keanu Reeves, la star du chapitre 4, a dû tester sérieusement ses compétences équestres pour la séquence d’ouverture.

Lire la suite





A propos de l’auteur