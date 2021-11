Dolph Lundgren dit qu’Aquaman 2 dépassera le premier film

Ce fut un succès! De quoi parle-t-on? Du premier film de Aquaman, Protagonisée par Jason Momoa et Amber Heard. Le film a réussi à mettre fin à des années de stigmatisation du héros qui a été ridiculisé comme un personnage qui ne pouvait que « Parler au poisson ». Maintenant, grâce au travail du réalisateur James wan et l’acteur en charge du rôle, le roi de l’Atlantide ne sera plus jamais vu de la même manière.

En ce sens, l’année prochaine viendra la suite tant attendue de cette entrée de la DC Univers étendu et les rumeurs sur Internet ajoutées aux déclarations des protagonistes et à l’avancée de DC FanDome Ils ont le battage médiatique pour que cette bande atteigne les nuages. Les fans d’Arthur Curry sont impatients. Dolph Lundgren, qui personnifie le le roi Nérée, a quelque chose à dire sur le film.

Dolph Lundgren pense qu’Aquaman 2 surpassera le premier film

« Tout le film est un acte de classe. Tout le monde, de James Wan et Jason Momoa à Amber Heard et aux producteurs. Je pense que c’est le meilleur. Je pense que le script est plus fort et plus excitant « , a remarqué avec enthousiasme à propos de la suite le héros d’action expérimenté qui prête son corps à l’un des personnages les plus importants du monde sous-marin du DCEU.

Aquaman et le royaume perdu Il a une tâche simple : suivre le rythme de son prédécesseur. Si l’on se fie à la parole des responsables de ce nouvel opus, rassurez-vous, un voyage riche en émotions nous attend. Arthur Curry n’aura pas la tâche facile dans le nouveau film avec des méchants comme Couverture noire et Maître de l’océan le traquer à nouveau.

« La technologie a progressé en quatre ans, je suis donc ravi d’en faire partie. James Wan va encore une fois laisser tout le monde sans voix devant le monde formidable qu’il a créé. Il est impliqué dans chaque petit détail, même dans chaque petit morceau de chaque arme et je pense que ça va être génial. », a complété l’acteur soulignant le soin que le réalisateur du film porte à sa création.

Dans le premier versement de Aquaman, Nérée former une alliance avec lui Roi Orm envahir la surface. Cependant, après une bataille acharnée entre Arthur Curry et Orm, le personnage de Lundgren accepte que Aquaman il est le roi légitime de l’Atlantide. On ne sait pas quelle sera la position de Nereus dans la suite. Aquaman et le royaume perdu Il sortira en salles le 16 décembre 2022.

