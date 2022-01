L’histoire non révélée d’Olivia Colman et comment elle est devenue l’une des meilleures actrices d’Hollywood

célébrités

Olivia Colman fête ses 48 ans au milieu d’un succès professionnel et d’une carrière en plein essor. Apprenez tout sur l’actrice qui triomphe dans le monde et pas seulement pour son rôle dans La Couronne.

© GettyOlivia Colman

Avec un style sobre et sophistiqué devant et derrière les caméras Olivia Colman C’est un personnage pas comme les autres. Actrice par choix et emblématique par sa carrière, ce 30 janvier 2022 fête aujourd’hui 48 ans au milieu d’une réussite professionnelle et d’une carrière qui ne cesse de monter. Connue dans le monde entier grâce à son rôle de la reine Elizabeth II dans la troisième saison de La Couronnea une longue carrière qui l’a positionnée comme l’une des meilleures artistes d’Hollywood.

d’origine britannique, Olivia Colman Il a grandi à Norflok, un comté d’Angleterre proche de la mer et gouverné par la pluie et les marées. Dans cette ville du nord du pays, il passe ses années scolaires et opte également pour l’art du spectacle. Pour cette raison, pour continuer sa passion, il a étudié à Cambridge University Footlights puis a commencé une carrière qui semble incassable et qui grandit chaque jour.

La renommée de Colman a augmenté au début des années 2000 grâce à des séries télévisées britanniques bien connues et mémorables telles que Tour Oui Peep Show, les deux spectacles d’humour où il a brillé. Cependant, la reconnaissance mondiale viendra quelques années plus tard grâce à sa participation au drame Rachat où il a reçu tous les applaudissements de la critique. Ce film, créé en 2011, a été un succès complet et a valu à l’actrice des prix tels que le British Independent Film Award de la meilleure actrice.

Et, au bout d’un moment, vint la deuxième reconnaissance grâce à son rôle dans largeéglise pour lequel elle a remporté le BAFTA de la meilleure actrice principale. Mais, son positionnement de star mondiale était dû à son rôle dans Le favori, un film de 2018 dans lequel elle a joué Anne de Grande-Bretagne. Dans ce rôle, Olivia a incarné une reine peu sûre d’elle et enfantine qui l’a amenée à remporter son premier Oscar de la meilleure actrice.

Mais, des années plus tard, elle continue avec la monarchie et succède à Claire Foy comme interprète de la reine Elizabeth II dans la troisième saison de La Couronne. Ce rôle l’a consolidée comme l’une des meilleures actrices de la décennie et, en plus, c’est celui avec lequel elle a remporté son premier Golden Globe de la meilleure performance dramatique. Sans aucun doute, un succès international qui ne cessera de grandir grâce à son travail impeccable et, comme le disait la réalisatrice Phoebe Waller Bridge, «tout le monde s’améliore quand ils agissent avec elle”.

Cependant, Olivia Colman Il ne s’agit pas seulement d’actrices et de succès professionnels. Eh bien, sa vie personnelle est également marquée par la joie. Mère de trois enfants, elle est mariée à Ed Sinclair avec qui elle sort depuis 1993 alors qu’elle n’avait pas encore atteint son objectif et travaillait au nettoyage de maisons, un travail dont elle est toujours très fière. Habilitée dans chaque rôle, à chaque apparition et à chaque instant où elle doit briller, elle est, sans aucun doute, l’une des stars hollywoodiennes qui a tout pour devenir une légende.

