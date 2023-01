Rick & Morty refondra les personnages du titre, le spectacle se poursuivra jusqu’à au moins la saison 10

Suite à la rupture des liens entre Adult Swim et Justin Roiland, il a été révélé que Rick et Morty refondra ses deux personnages principaux. Non seulement cela, mais le studio a également promis que la série extrêmement populaire se poursuivra jusqu’à au moins la saison 10, car elle rend Rick et Morty co-créateur Dan Harmon le showrunner solitaire.





«Des sources disent que Rick et Morty devraient continuer, les rôles de voix de Roiland devant être refondus. Bien que Roiland soit toujours crédité en tant que co-créateur, son co-créateur Dan Harmon sera désormais le seul showrunner. Le spectacle est verrouillé jusqu’à la saison 10. «

Grâce à un reportage de The Hollywood Reporter, Justin Roiland a interprété les voix du savant fou Rick et de son petit-fils Morty depuis le début de la série, une grande partie du dialogue entre les deux étant improvisée. Cependant, on ne sait pas encore qui le studio jouera dans les rôles pour le retour de la série.

Créé et produit par Communauté Dan Harmon aux côtés Temps d’aventure’ Justin Roiland, Rick et Morty est une série animée d’une demi-heure qui suit un scientifique de génie sociopathe qui entraîne constamment son petit-fils intrinsèquement timide dans des aventures incroyablement dangereuses à travers l’univers et plusieurs autres univers. Aux côtés de Roiland, le noyau dur de Rick et Morty comprend Chris Parnell dans le rôle du père de famille adorablement stupide, Jerry Smith; Scrubs met en vedette Sarah Chalke dans le rôle de la chirurgienne équestre insatisfaite Beth Smith; et Spencer Grammer en tant que fille adolescente conventionnelle et souvent superficielle Summer Smith.

Rick et Morty a été acclamé par la critique depuis ses débuts en 2013, grâce à son humour original, sa méta-approche et sa capacité à passer habilement du complot intelligent à l’humour des toilettes. Une septième saison a été confirmée comme étant déjà en développement, avec Rick et Morty ayant été précédemment renouvelé jusqu’à 70 épisodes, qui doivent être étalés sur un nombre indéterminé de saisons.





Adult Swim a maintenant coupé les liens avec Justin Roiland suite aux problèmes juridiques du co-créateur

Natation adulte

Justin Roiland a maintenant été abandonné par Adult Swim suite aux problèmes juridiques en cours de l’acteur, scénariste et réalisateur. Roiland a récemment été inculpé et arrêté de coups et blessures domestiques et de faux emprisonnement dans le comté d’Orange, en Californie, à la suite d’accusations d’une femme anonyme avec qui Roiland sortirait.

« Adult Swim a mis fin à son association avec Justin Roiland », a déclaré le studio dans un bref communiqué. « Rick et Morty continueront. L’équipe talentueuse et dévouée travaille dur sur la saison 7. »

En réponse aux accusations, l’avocat de Roiland a qualifié les accusations d ‘ »inexactes », ajoutant: « Pour être clair, non seulement Justin est innocent, mais nous nous attendons également à ce que cette affaire soit en passe d’être rejetée une fois que le bureau du procureur de district a terminé son examen méthodique des preuves.

La sixième saison de Rick et Morty diffusé à la fin de l’année dernière, se terminant en décembre, et suit à nouveau Rick Sanchez et Morty Smith alors qu’ils se lancent dans toutes sortes d’aventures interdimensionnelles. Une septième saison de Rick et Morty est actuellement en développement et devrait faire ses débuts en 2023.