Steven Spielberg révèle son implication dans Indiana Jones et le cadran du destin

Réalisateur légendaire Steven Spielberg a révélé à quel point il est impliqué dans la suite à venir, Indiana Jones et le cadran du destin. Le cinéaste derrière les quatre précédents Indiana Jones sorties, Spielberg avait été à bord pour diriger le cinquième avant de s’éloigner du projet en 2020. Malgré son départ surprise, Spielberg a maintenant révélé qu’il était « impliqué de manière périphérique » dans Indiana Jones et le cadran du destin tout en parlant avec Deadline, et qu’il a soutenu le réalisateur James Mangold.





« J’ai préconisé le cinquième film en faveur de l’embauche de James Mangold. Je vais le laisser prendre la plupart de ces décisions.

L’approbation de James Mangold par Steven Spielberg, et Spielberg étant au moins quelque peu impliqué dans le développement du film, devrait donner aux fans d’Indiana Jones l’espoir que Indiana Jones et le cadran du destin sera une finale digne de l’aventurier intrépide de Harrison Ford.

Connu pour les goûts du biopic de Johnny Cash Marcher sur la lignele remake occidental 3h10 à Yumale drame sportif Ford contre Ferrariet les deux sorties de films de bande dessinée Le glouton et LoganMangold a promis que, tout en équilibrant certains thèmes, Indiana Jones et le cadran du destin est vraiment « un film d’Indiana Jones ». C’est probablement ce que le public attendra d’un Indiana Jones film.

« Je ne me fais aucune illusion sur le fait que mon travail de faire un film d’Indiana Jones consistait à en éliminer soudainement l’humour et à le transformer en une sorte de chant funèbre », a déclaré Mangold à propos de la suite. « Je pense que ce que nous essayons de faire est à la fois une évaluation précise et réaliste de l’endroit où ce personnage serait à ce moment de sa vie, et le faire honnêtement, et en même temps, essayer de faire avancer ce que le titre même de notre film promet, qui est un jeu et une merveilleuse aventure avec de l’action et de la chevalerie et des évasions à fleur de peau et des solutions ingénieuses à des problèmes diaboliques. C’est un film d’Indiana Jones.





Indiana Jones et le cadran du destin devraient débarquer dans les salles en juin

Indiana Jones et le cadran du destin laisse tomber les audiences en 1969, où l’archéologue et aventurière américaine Indiana Jones vit sur fond de course à l’espace. Jones s’est inquiété de l’utilisation par le gouvernement américain d’anciens nazis pour aider à battre l’Union soviétique dans la compétition pour se rendre dans l’espace, se lançant dans une dernière aventure pour arrêter Jürgen Voller, membre de la NASA et ex-nazi impliqué avec la lune- programme d’atterrissage, qui souhaite refaire le monde comme il l’entend.

Réalisé par James Mangold, qui a co-écrit le scénario avec Jez Butterworth et John-Henry Butterworth, Indiana Jones et le cadran du destin étoiles Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Shaunette Renee Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Oliver Richters, Ethann Isidore et Mads Mikkelsen.

Indiana Jones et le cadran du destin est prévu pour une sortie en salles le 30 juin 2023 par Walt Disney Studios Motion Pictures.