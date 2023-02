Richard Belzer, star et comédien de « Law & Order: SVU », décède à 78 ans

Richard Belzer, humoriste et acteur bien-aimé qui a ravi les fans pendant des décennies en tant que détective John Munch dans plusieurs drames policiers, est décédé dimanche, a confirmé NBC dans un communiqué. Il avait 78 ans.

L’acteur Richard Belzer assiste au NBC Network 2013 Upfront au Radio City Music Hall le lundi 13 mai 2013 à New York. Evan Agostini / AP

Universal Television et NBC ont publié une déclaration le 19 février exprimant leurs condoléances à l’annonce de la mort de Belzer.

« Quiconque a déjà eu le plaisir de regarder Richard Belzer incarner le dét. John Munch – que ce soit sur « Homicide » ou « Law & Order: SVU » – pendant quatre décennies n’oubliera jamais à quel point il a habité ce personnage bien-aimé pour le faire sien », indique le communiqué.

Un représentant de Belzer a déclaré à 45secondes.fr.com dans un communiqué que « Richard était un talent incroyable et une âme douce. Mon cœur va à sa femme Harlee et à ses filles, Jessica et Bree. »

Le légendaire comédien a décroché son premier rôle d’acteur dans le film amusant de 1974 « The Groove Tube ». L’année suivante, il a fait rire les téléspectateurs lors d’un bref passage sur « Saturday Night Live » où il est apparu dans quelques épisodes et a également servi de comédien d’échauffement pour le public.

« C’était comme donner aux enfants la clé du magasin – pour que tous ces gens » anti-establishment « aient une émission de télévision sur un réseau », a-t-il déclaré à NPR dans une interview en 2010 à propos de son expérience dans la série de sketchs comiques.

Il a expliqué: «Alors ils m’ont demandé de faire des croquis et de faire les échauffements. J’ai juste fait ce que je faisais dans les boîtes de nuit. J’ai parlé au public. »

Après avoir réservé des rôles dans plusieurs émissions de télévision et films, Belzer a dépeint son personnage emblématique, le détective John Munch, pour la première fois dans la série « Homicide: Life on the Street » en 1993. Il a joué dans l’émission pendant toute sa durée – sept saisons et 122 épisodes – jusqu’à sa fin en 1999.

Mais même si la série était terminée, il savait que l’héritage de Munch pourrait continuer ailleurs. Il a ensuite repris le personnage dans plusieurs épisodes de « Law & Order » avant de rejoindre la longue série de NBC « Law & Order: Special Victims Unit » lors de sa première en 1999.

Jesse L. Martin en tant que détective Ed Green, Jerry Orbach en tant que détective Lennie Briscoe, Mariska Hargitay en tant que détective Olivia Benson, Richard Belzer en tant que détective John Munch, Christopher Meloni en tant que détective Elliot Stabler dans « Law & Order: Special Victims Unit ». NBCUniversal

Aux côtés de Mariska Hargitay, Ice-T et Christopher Meloni, Belzer a dirigé le drame policier, apparaissant dans la série pendant 326 épisodes.

Il a fait sa dernière apparition sur « SVU » en 2016.

Richard Belzer en tant que détective John Munch (à gauche), Ned Beatty en tant que détective Stanley « The Big Man » Bolander, Andre Braugher en tant que détective Frank Pembleton, Jon Polito en tant que détective Steve Crosetti, Clark Johnson en tant que détective Meldrick Lewis, Kyle Secor en tant que détectiveTim Bayliss (assis , avant), Daniel Baldwin comme détective Beau Felton, Yaphet Kotto comme lieutenant. Al Giardello, Yaphet Kotto en tant que lieutenant Al Giardello et Melissa Leo en tant que détective Kay Howard. Paul Drinkwater / NBC

Tout en jouant sur « SVU », Belzer a également fait des camées sur plusieurs autres séries en tant que Munch. Il est apparu dans « Arrested Development », « The Wire », « 30 Rock », « Unbreakable Kimmy Schmidt » et dans d’autres émissions comme l’un des flics les plus reconnaissables de la télévision.

Avec neuf séries et près de 25 ans à son actif, le personnage de Belzer, Munch, est apparu dans plus d’émissions de télévision que tout autre personnage de fiction, selon Variety.

En 2013, Munch, qui était devenu sergent au moment où il a quitté la série, a reçu un grand départ dans un épisode spécial de « SVU ». Munch a annoncé son intention de rejoindre le bureau du procureur de district en tant qu’enquêteur spécial.

Meloni, Hargitay et Belzer dans la première saison de « SVU ». Chris Haston / NBC

« Après 21 ans, l’argent intelligent est sur Munch et ne disparaît pas totalement de la surface de la Terre ! » Belzer a déclaré à AUJOURD’HUI dans une interview à l’époque.

Il a plaisanté: «Si Sherlock Holmes peut survivre aux chutes de Reichenbach, alors nous n’avons sûrement pas vu le dernier de Det. sergent. Croquer! »

À l’époque, il a décrit l’épisode comme « plus émouvant que je ne pourrais jamais l’imaginer ».

Parlant de son dernier passage en tant que régulier de la série, Belzer a ajouté: «Warren Leight et Julie Martin ont écrit un scénario respectueux, plein d’esprit et poignant qui a donné à Munch un adieu doucement triste. En tant qu’acteur, j’ai été si remarquablement privilégié de travailler avec l’incomparable Mariska Hargitay – au-delà d’une sœur pour moi; le grand Chris Meloni; meilleur partenaire au monde, Ice-T ; Dann Florek, le pro total; mon frère d’une autre mère, Dean ‘Mayhem’ Winters; le toujours chic Danny Pino; ma belle du Sud préférée, Kelli Giddish ; l’élégant Raul Esparza.

Il a poursuivi: « Je suis vraiment béni d’avoir été en compagnie de tant de personnes formidables pendant si longtemps. »

L’acteur avait raison sur son retour inévitable. En 2016, il a été accueilli à nouveau dans la série pour un épisode de la saison 17.

Lorsque le producteur exécutif et scénariste en chef vétéran Martin et le showrunner David Graziano ont parlé à 45secondes.fr.com en septembre 2022 de ce à quoi les fans peuvent s’attendre dans la 24e saison en cours de l’émission, ils ont pris le temps de se remémorer certains de leurs moments préférés avec Belzer.

Graziano, qui était un fan de la série avant d’être sélectionné comme le dernier showrunner, a partagé qu’il était « époustouflé » en regardant les saisons précédentes du personnage de Belzer.

« Il représente tous les idéaux que j’ai en tant qu’écrivain, comme en termes d’écriture de dialogues nets et de motifs », a déclaré Graziano, louant à la fois le personnage et la représentation de Belzer.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait des personnages passés qu’il voudrait réapparaître dans la série maintenant, Graziano a donné la réponse évidente.

« Croquer! » il a applaudi. « Je tuerais pour ça. »

Il a ensuite dit: «Je ne pense pas que cela va arriver. Il semble passer joyeusement sa retraite en France.

Suite aux reportages sur la mort de Belzer, plusieurs anciennes co-stars et collègues ont partagé des souvenirs de leurs expériences de travail avec Belzer sur les réseaux sociaux.

L’ancienne co-star Hargitay a écrit un doux message sur Instagram.

« Au revoir mon cher, cher ami », a-t-elle commencé dans son message. « Tu vas me manquer, ta lumière unique et ta vision singulière de ce monde étrange. Je me sens béni de vous avoir connu, de vous adorer et de travailler avec vous, côte à côte, pendant tant d’années. Quelle chance les anges ont de t’avoir. Je les entends déjà rire.

À la fin de son message, elle a déclaré: « Je t’aime tellement, maintenant et pour toujours. »

Acteur et membre de la distribution originale de « Saturday Night Live » Laraine Newman tweeté, « Je suis tellement triste d’apprendre le décès de Richard Belzer. J’aimais tellement ce gars. Il était l’un de mes premiers amis quand je suis arrivé à New York pour faire SNL.

Elle s’est souvenue qu’ils sortaient dîner chaque semaine à New York et a fait l’éloge du défunt acteur.

« L’une des personnes les plus drôles de tous les temps », a-t-elle écrit. « Un maître du crowdwork. RIP très cher.

Le producteur exécutif Leight a mis en ligne un clip sur Twitter qui comprenait certains des meilleurs conseils partagés par Munch sur « SVU ».

« Richard Belzer a été le premier acteur à m’accueillir quand j’ai commencé à SVU », a déclaré Leight. «Ouvert, chaleureux, acerbe, intelligent, étonnamment gentil. J’ai adoré écrire pour Munch et j’ai adoré être avec Belz. Nous avons senti que ce serait sa scène d’adieu. Bon vent Belz…”

L’écrivain Martin, qui est producteur exécutif sur « SVU » et a déjà travaillé sur « Homicide: Life on the Street », a également publié un message sincère sur Twitter à propos de la disparition de Belzer.

Elle a écrit: «Travailler avec lui sur Homicide to SVU a été une expérience hilarante, surprenante et toujours joyeuse. Je suis sûr qu’il leur fait beaucoup rire à l’étage », et a ajouté deux émojis au cœur brisé.

Le dernier rôle à l’écran de Belzer était dans un film de 2016, intitulé « The Comedian ». Il s’est joué dans la comédie dramatique.