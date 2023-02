La série qu’il faut regarder sur Netflix pour comprendre l’affaire Madeleine McCann

Netflix

L’histoire de Madeleine McCann a surpris le monde en 2007 avec sa disparition et ces derniers jours, il y a eu de bonnes nouvelles. Si vous voulez en savoir plus sur l’affaire, il y a un documentaire sur Netflix.

© IMDbLa série qu’il faut voir sur Netflix pour comprendre l’affaire Madeleine McCann.

la disparition de madeleine mccann C’est l’un des cas les plus commentés des dernières décennies, car il y a un grand mystère et une incertitude sur ce qui s’est passé. Ces derniers jours, une jeune fille de 21 ans a demandé à subir un test ADN, car elle soupçonne qu’elle est la fille dont on ne sait absolument rien depuis 2007, et le regard du monde s’est éveillé à cet événement. Si vous cherchez à en savoir plus, nous vous parlerons d’une série documentaire sur la plateforme Netflix.

Cet événement a commencé il y a 16 ans lorsque Madeleine, du Royaume-Uni, était en vacances avec ses parents, Kate et Gerry McCann, et ses frères et sœurs, dans une station balnéaire de Praia da Luz dans la région de l’Algarve au Portugal. Alors qu’ils dînaient avec deux amis, à leur retour, ils ont remarqué que la fille n’était pas là et une recherche intense a commencé là-bas qui se poursuit à ce jour, où le couple continue d’être suspecté de ce qui s’est passé.

+La série documentaire sur Netflix sur Madeleine McCann

Si vous voulez être au courant de tout ce qui s’est passé autour de cette affaire, vous devriez voir la série documentaire en ce moment « La disparition de Madeleine McCann » sur le service de streaming Netflix. Il s’agit d’un total de 8 épisodes, entre 43 et 65 minutes, réalisés par Chris Smith. Ses protagonistes sont Anthony Summers, Gonçalo Amaral et Robbyn Swan, qui sont chargés d’explorer toute l’affaire depuis le début.

« La disparition de Madeleine McCann explore en détail la disparition de la fillette de 3 ans Madeleine McCann, qui a disparu sans laisser de trace de l’hôtel de Praia de Luz, au Portugal, où elle passait des vacances avec ses parents. Le monde entier s’est fait l’écho de la nouvelle tandis que la police portugaise en collaboration avec Scotland Yard a lancé une enquête exhaustive qui allait devenir le cas le plus notoire de disparition d’un mineur de l’histoire de la Grande-Bretagne »mentionne son synopsis officiel.

Cette affaire a de nouveau fait débat ces derniers jours avec les déclarations de julia wendelqui prétend être madeleine mccann et demandé un test ADN. Sur son profil Instagram @iammadeleinemcann, la jeune femme a partagé quelques photos et a déclaré : « Aidez-moi, je dois parler à Kate et Gerry McCann. Je pense que je suis peut-être Madeleine McCann. J’ai besoin d’un test ADN. Les enquêteurs de la police au Royaume-Uni et en Pologne essaient de m’ignorer. Je raconterai mon histoire dans des messages ici. Aidez-moi, s’il vous plaît ». Pour le moment, l’affaire est toujours ouverte et il n’y a pas de résolution.

