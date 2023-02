Qui sont les acteurs de Triad : casting de la série Netflix

Netflix

Triade arrive sur Netflix dans quelques heures seulement avec Maite Perroni à la tête d’un excellent casting. Sachez qui est qui.

©NetflixMaite Perroni dans Triade

Netflix revient inonder son catalogue de suspense dramatique avec l’arrivée de Triade, la nouvelle série qui mettra en vedette Maite Perroni. Ce 22 février, la fiction rejoindra la plateforme et promet de surprendre les téléspectateurs avec ses rebondissements inattendus. En effet, sur un total de huit épisodes, la bande racontera une histoire fascinante.

Basé sur une histoire vraie, Triade Il a été annoncé au TUDUM 2022 et est devenu l’une des productions les plus attendues de Netflix. Eh bien, non seulement il a une intrigue surprenante où trois femmes, toutes jouées par Maite Perroni, sont les protagonistes, mais aussi à cause de sa grande distribution. Découvrez qui est qui dans la nouvelle fiction de la plateforme.

Casting de Triad, la nouvelle série Netflix avec Maite Perroni :

Maite Perroni est Aleida Trujano, Becca et Tamara :

Après avoir participé à des tubes comme Sombre désir, rebelle et Attention avec l’ange, Maite Perroni se lance dans ce nouveau projet. Dans Triadel’actrice donne vie aux trois protagonistes : Aleida, Becca et Tamaratrois sœurs séparées à la naissance et qui se rencontrent de la manière la plus inattendue.

David Chocarro est Humberto :

Après des productions comme la dame soit le reclusDavid Chocarro arrive à Triade comme Humbert. Ce personnage est incarné en tant que détective et partenaire de Rebecca tout au long de la saison.

Ofelia Medina est la mère d’Aleida :

La célèbre actrice mexicaine arrive à la série Triade comme la mère d’Aleida Trujano, la sœur de Rebecca et qui est retrouvée morte pour des raisons encore inconnues. La police soupçonne qu’elle fait partie de ceux qui tentent de cacher son meurtre.

Flavio Medina est le mari d’Aleida :

Dans cette production, Flavio Medina n’est pas seulement le mari d’Aleida, mais aussi l’un des politiciens qui tente de cacher son meurtre. Après des succès comme Tout va bien se passer soit les filles bienmaintenant il se lance dans ce projet dramatique qui fait de lui l’un des méchants.

Complétez le casting :

Nuria Bages

Ana Laevska

Rodrigo Cachero

ange zermen

Hector Kotsifakis

Vicky Araïco

Daniel Valdez

Aldo Gallardo

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?