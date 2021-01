Lire la traduction anglaise des paroles Lo Vas A Olvidar de Billie Eilish et Rosalía

Que signifie Lo Vas a Olvidar? Explication de la signification des paroles Lo Vas A Olvidar de Billie Eilish et Rosalía.

La collaboration tant attendue de Billie Eilish et Rosalía est arrivée et les gens sont obsédés par les paroles de «Lo Vas A Olvidar».

Les fans de Billie Eilish et Rosalía savent déjà que les deux artistes taquinent une collaboration depuis des mois. Rosalía a d’abord laissé entendre qu’elle travaillait avec Billie sur Instagram en mars 2019 et a ensuite dit à Zane Lowe en avril 2020 que c’était « presque terminé ». Elle a expliqué plus loin: « J’ai terminé les arrangements … donc j’ai juste besoin de Billie pour envoyer le chant. »

Mardi (19 janvier), Billie et Rosalía ont finalement révélé que la chanson, « Lo Vas A Olvidar », sortirait aujourd’hui (21 janvier) et ils ont également annoncé qu’elle serait publiée en collaboration avec le Euphorie spécial «Deuxième partie: Jules». Le single est un mélange d’espagnol et d’anglais. Dans cet esprit, voici la traduction en anglais pour que vous puissiez tout comprendre.

Que signifient les paroles de Lo Vas a Olvidar de Billie Eilish et Rosalía?



Billie Eilish Rosalia Lo Vas a Olvidar paroles: traduction en anglais et signification expliquée. Photo: TOLGA AKMEN / AFP via , Jerritt Clark / pour Savage X Fenty Show Vol. 2 Présenté par Amazon Prime Video

« Lo Vas a Olvidar » signifie littéralement « L’oublierez-vous » et le refrain de la chanson dit: « ¿Lo vas a olvidar? Pouvez-vous laisser aller? » En d’autres termes, le sentiment du chœur est «L’oublierez-vous? Pouvez-vous laisser aller? « Dans l’intro de la chanson, Rosalía chante également: » Dime si me echas de meno « , qui se traduit en anglais par: » Dis-moi si tu me manques. «

Billie et Rosalía n’ont pas parlé exactement de ce que la chanson signifie pour eux, mais il semble qu’elle s’adresse à un ex à qui ils ont fait du tort et qui ne leur pardonnera pas. Dans l’état actuel des choses, on ne sait pas si le duo a été enregistré uniquement pour le Euphorie bande originale ou si elle apparaîtra sur un projet complet de Billie ou Rosalía.

Quoi qu’il en soit, nous allons y passer.

Billie Eilish & Rosalía – ‘Lo Vas a Olvidar’: traduction en anglais

VERSE 1: Rosalía et Billie

Dis moi si tu me manques

Dis moi si tu ne me pardonnes pas

Porter tout ce poison n’est pas bon

Dis moi si tu me manques

CHŒUR: Rosalía

L’oublierez-vous? Pouvez-vous laisser aller?

Pouvez-vous laisser aller? L’oublierez-vous?

Pouvez-vous laisser aller? L’oublierez-vous?

L’oublierez-vous? Pouvez-vous laisser aller?

Pouvez-vous laisser aller? L’oublierez-vous?

Pouvez-vous laisser aller? L’oublierez-vous?

Pouvez-vous laisser aller? L’oublierez-vous?

VERSE 2: Billie Eilish et Rosalía

Dis moi que tu ne le regrette pas encore

Dis-moi s’il y a encore quelque chose que nous avons en commun

Le temps perdu ne revient pas

Donnez-moi un bisou et descendez du …

CHŒUR: Rosalía

L’oublierez-vous? Pouvez-vous laisser aller?

Pouvez-vous laisser aller? L’oublierez-vous?

Pouvez-vous laisser aller? L’oublierez-vous?

L’oublierez-vous? Pouvez-vous laisser aller?

Pouvez-vous laisser aller? L’oublierez-vous?

Pouvez-vous laisser aller? L’oublierez-vous?

Pouvez-vous laisser aller? L’oublierez-vous?

PONT: Rosalía

Aïe aïe

Ay, ay, ay, ah-ah

OUTRO: Billie Eilish et Rosalía

L’amour ne peut pas être mesuré d’un pas régulier

Un jour je suis un dieu et le lendemain je peux briser

J’avais besoin d’y aller car j’avais besoin de savoir que tu n’avais pas besoin de moi

Tu as mis ton âme mais il semble que tu ne me vois même pas

L’amour ne peut pas être mesuré d’un pas régulier

Un jour je suis un dieu et le lendemain je peux briser

Tu me dis comme ça, c’est quelque chose que j’ai le choix et

Comme si ce n’était pas important pourquoi gaspillerais-tu tout ton poison

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂