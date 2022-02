Tom Holland parle de Spider-Man 4

Il n’y a pas si longtemps, le film le plus médiatisé de 2021 était enfin en salles, et même une pandémie mondiale n’aurait pas pu empêcher le public d’affluer pour voir le film une, deux et même trois fois. Spider-Man : Pas de retour à la maison était en tout point le film que Marvel Studios, Sony et Disney avaient proclamé qu’il était. Le Wall-Crawler préféré de tous s’est même balancé au coucher du soleil avec un montant de 1,7 milliard de dollars dans le monde entier pour montrer l’excitation. Cependant, l’une des plus grandes nouvelles en dehors du film lui-même était la rapidité avec laquelle Homme araignée La productrice Amy Pascal a annoncé la nouvelle du quatrième volet de la franchise, affirmant qu’il y avait déjà des plans pour une nouvelle trilogie. En tournée médiatique pour Inexploré, qui met en vedette Tom Holland et Mark Wahlberg, Holland a pesé, disant « il y a eu des conversations ».

FILM VIDÉO DU JOUR

Personne ne peut nier certains aspects du passé Homme araignée les franchises produites par Sony ont échoué dans certains domaines. Les deux premiers versements avec Tobey Maguire se sont penchés sur la narration profonde et le développement avide des personnages, avec plaisir et drame. Spiderman 3, cependant, a échoué. Il a reçu des plaintes d’être trop long et sur d’autres aspects de l’histoire, mais avait une interprétation précise de Venom lui-même. Ce parallèle comique fort n’était pas assez fort pour sauver le film car beaucoup le considèrent comme la raison pour laquelle la trilogie Raimi s’est effondrée. L’incroyable homme-araignée était différent en ce sens qu’Andrew Garfield dépeint un Peter Parker très sympathique, juste certains aspects ressentis, comme le mystère tentaculaire des parents de Peter. Néanmoins, le charme que le charme, l’humour et l’action qui ont revigoré la franchise avec Marvel aidant Sony a la vision de Tom Holland sur Spider-Man qui se démarque des autres épisodes et laisse les fans en vouloir plus, et plus pourrait être au coin de la rue. .





Holland remet les pendules à l’heure





Columbia Pictures, Marvel Studios

Lors de la tournée de presse pour Inexploré, comme mentionné ci-dessus, Holland a enregistré avec EW. « Nous avons eu des conversations sur l’avenir potentiel de Spider-Man, mais pour le moment ce sont des conversations, nous ne savons pas à quoi ressemble l’avenir. » À première vue, cette déclaration peut sembler en désaccord avec les commentaires de Pascal, mais pas vraiment si vous y réfléchissez.

Pascal a simplement déclaré qu’une nouvelle trilogie était en préparation, rien de plus. À ce stade précoce du développement et avec tant d’autres films préparés en production pour propulser le MCM dans la phase 5 et au-delà, la vision de Holland sur les « conversations » est probablement plus que précise. Holland, qui a un penchant pour les spoilers, ne cache probablement pas grand-chose ici. Quoi qu’il en soit, les fans inconditionnels de la franchise comptent probablement les jours jusqu’à une date de sortie encore inédite, et qui peut les blâmer. La première trilogie hollandaise a été spectaculaire et vivante.





Indépendamment de ce que tout cela signifie pour l’avenir de Spider-Man, Tom Holland va bientôt ouvrir un film. Prise Inexploré. Le film, basé sur la populaire série de jeux vidéo du même nom, met en vedette Holland et Mark Wahlberg. Après plusieurs retards, il devrait ouvrir au Royaume-Uni le 11 février et aux États-Unis le 18 février. Cette nouvelle nous vient de Divertissement hebdomadaire.





Comment l’annulation de Spider-Man 4 a ouvert la voie à l’avenir du MCU de Peter Parker À l’origine, Sony Pictures avait l’intention de sortir Spider-Man 4 le 6 mai 2011, il y a exactement dix ans.

Lire la suite





A propos de l’auteur