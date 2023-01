Reyn Doi de ‘That ’90s Show’ parle d’une scène de sortie ‘émotionnelle’ avec Debra Jo Rupp

La première saison de « That ’90s Show » a été créée sur Netflix il y a quelques jours, et le successeur de la sitcom classique « That ’70s Show » a déjà prouvé la valeur de l’association de nouveaux personnages et d’anciens favoris des fans pour créer des scènes puissantes.

Un de ces moments qui a fait vibrer les fans a vu Ozzie, joué par la star de 14 ans Reyn Doi, devenir gay à la matriarche bien-aimée Kitty Forman, jouée par l’emblématique Debra Jo Rupp.

Et il n’y a pas que les téléspectateurs qui ont adoré.

« Pouvoir travailler avec Debra Jo sur une scène aussi importante, je crois, pour la série et aussi pour le scénario d’Ozzie, était vraiment incroyable », a déclaré Doi à People à propos de l’expérience.

Reyn Doi dans le rôle d’Ozzie dans « Ce spectacle des années 90 ». Patrick Wymore/Netflix

La scène faisait partie de l’épisode cinq, intitulé « Pas à pas », dans lequel Ozzie, une amie de la petite-fille des Forman, Leia, aide la famille à installer son tout premier ordinateur personnel, et il donne même un coup de main à Kitty avec ce dernier cri. entreprise de messagerie.

Tout en se liant avec elle, il lui envoie un e-mail, notant: « Il y a quelque chose que j’ai essayé de vous dire, alors allez-y et ouvrez-le. »

Mais quand elle tâtonne à plusieurs reprises pour ouvrir le message et redémarre accidentellement le PC, Ozzie, qui est déjà sorti avec ses amis, va droit au but.

« Oubliez ça, Mme Forman », dit-il. « Je suis gay. Je le sais depuis un moment maintenant. Je voulais que vous sachiez. J’ai même un copain, Etienne, qui vit au Canada. »

La réaction de Kitty ? Elle était un peu hésitante au début, car son « amie Sharon a épousé un Canadien, et il s’est enfui avec son chariot Toyota. Et les cendres de son chat étaient là-dedans, et elle est en désordre ! »

Quant à la partie non canadienne de sa révélation, elle a abordé cela en le serrant dans ses bras, en partageant son soutien et en disant à Ozzie qu’il la faisait se sentir « vraiment spéciale ».

En d’autres termes, comme l’ont souligné les téléspectateurs sur les réseaux sociauxelle a eu la réaction parfaite.

Le public en direct, évidemment, ressentait la même chose.

« Je sais que beaucoup de gens sont venus me voir après que nous ayons filmé l’émission ce vendredi soir, et ils ont dit : ‘Cette scène m’a rendu très émotif' », a expliqué Doi. « Et je reçois encore des commentaires comme ça aujourd’hui. Donc, je suis heureux que (apparaisse) à l’écran.

