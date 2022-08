Jay Leno se souvient du retour controversé de Tonight Show dans une nouvelle interview

Jay Leno réfléchit au fiasco télévisé de fin de soirée qui l’a vu brièvement partir Le spectacle de ce soir avant de faire un retour peu après. En 2009, Leno a officiellement démissionné en tant qu’hôte de Le spectacle de ce soir sur NBC, remplissant une promesse faite des années auparavant qu’il serait remplacé dans l’émission par Conan O’Brien. Leno a fini par rester sur le réseau avec une nouvelle émission, Le spectacle de Jay Lenoqui a été diffusé à 22 heures en guise d’introduction à la nouvelle Spectacle de ce soir.

Malheureusement, les deux émissions ne répondaient pas aux attentes d’audience que NBC espérait. Lorsque NBC a cherché à pousser Le spectacle de ce soir avec Conan O’Brien à un créneau horaire ultérieur et à l’air Le spectacle de Jay Leno à sa place, O’Brien a choisi de quitter son emploi, se séparant finalement du réseau pour lancer un autre talk-show ailleurs. Leno a ensuite été remis en Le spectacle de ce soir où il est resté jusqu’en 2014.

Revenant sur la situation dans une nouvelle interview pour Bill Maher’s Club Random Podcast, Leno dit qu’après l’annonce initiale que O’Brien le remplacerait, Craig Ferguson était devenu un succès avec son talk-show sur CBS. Cela avait inquiété les dirigeants de NBC d’avoir Leno du paysage de fin de nuit, c’est ainsi que Le spectacle de Jay Leno est entré en question. Leno dit qu’il craignait de faire la série, mais qu’il a acquiescé lorsqu’il a été promis que tout son personnel serait payé pendant deux ans, même si la série était annulée.

Leno nie également avoir intentionnellement tenté de « saboter » O’Brien’s Spectacle de ce soir courir pour tenter de récupérer son ancien emploi. Il dit que l’expérience d’avoir Le spectacle de Jay Leno l’air devant Le spectacle de ce soir ne fonctionnait pas et que NBC lui avait demandé de repousser son émission avec Le spectacle de ce soir venir plus tard. Leno a accepté et a suggéré qu’ils demandent à O’Brien s’il serait d’accord avec ça, et c’est alors que l’affaire est devenue publique avec Conan annonçant son intention de quitter la série.

« Cela n’a pas fonctionné. ‘Oh, Leno a délibérément saboté son émission pour essayer d’obtenir The Tonight Show.’ Non, ça ne marche pas, ça ne marche pas comme ça. On essaie de faire du mieux qu’on peut, et ça n’a pas marché. Et puis ils ont dit : ‘Et si vous veniez à 23h30 ?’ J’ai dit : ‘Ecoute, je ne veux plus recommencer.’ Il dit : ‘Si Conan revient à 12h, feriez-vous une demi-heure à 11h30 ?’ J’ai dit: « Parlez à Conan. S’il va à 12, je ferai une demi-heure, je ferai juste un monologue et un invité. » Et, bien sûr, Conan ne voulait pas faire ça, et c’est là qu’il a écrit la lettre. Et ils m’ont réintégré, et nous sommes redevenus numéro un.