Tout a commencé dans une célèbre émission de téléréalité : qui est Arturo Sancho, l’acteur qui interprète Manuel Luján dans « La Promesa »

Arturo Sancho est l’une des plus jeunes figures qui brillent dans « La promesse », la série espagnole Telecinco qui a gagné une place dans la préférence du public. Près de Ana Garcésl’acteur a montré qu’il avait du talent devant les caméras, avec son rôle de Manuel Luján, et que sa carrière a pris une autre direction après des débuts très médiatisés.

Parce que la vérité est qu’à 32 ans, c’est le premier grand rôle que Sancho a à la télévision dans son paysaprès avoir traversé d’innombrables castings et une préparation rigoureuse dans leur savoir-faire.

Une célèbre émission de télé-réalité en Espagne l’a marqué à jamais, mais, après une décennie, il s’est placé dans une place qu’il a toujours recherchée : être un acteur principal dans une fiction qui imprègne les téléspectateurs. SanchoIl a ainsi laissé derrière lui la trace froide d’un programme qui, au début de sa carrière, semblait lui ouvrir les portes du monde.

Ce qui n’a pas été le cas, car c’est l’inverse qui s’est produit : c’était mauvais dans le écranavec la désapprobation de Mercedes Mila, entre autres poids qu’il a dû porter au fil des ans. En savoir plus ici biographie d’Arturo Sancho Et quelle a été votre carrière jusqu’à présent ?

QUI EST ARTURO SANCHO, ACTEUR DE MANUEL LUJAN DANS « LA PROMESA » ?

Quel âge avez-vous?

Arturo Sancho a 32 ans. et est l’une des figures de la distribution « La promesse ». L’artiste a commencé sa carrière à la télévision à l’âge de 20 ans. Il a toujours voulu être acteur. Bien qu’il fasse partie d’une production importante, c’est l’une des fictions les moins connues de Telecinco.

Comment a été votre parcours ?

Sancho pensait faire un grand saut à la télévision avec sa participation à « Big Brother » durant 2010mais il a été expulsé au bout de trois semaines, il a reçu les pires commentaires et la marque de son passage par le fameux réalité C’était un inconvénient pour sa carrière, comme il l’a raconté dans diverses interviews.

Il a déclaré à El Confidencial que, bien qu’il ait apprécié l’expérience du programme, cela ne s’est pas déroulé comme prévu, car cela lui a causé de plus grandes difficultés lors de la recherche de rôles à la télévision. Ils l’ont expulsé simplement pour avoir été à la télévision. Maintenant, après presque 13 ans, a sa revanche sur le petit écran en Espagne avec « La promesse ».

Dans la période entre « Big Brother » et « The Promise », Arturo Sancho s’est préparé en tant qu’acteur dans des séminaires, cours de chant et autres studios. Ainsi, il a gagné une place dans le monde du théâtre espagnol et aussi dans des clips vidéo d’artistes tels que Les Kjarkas, Café Quijano, Son Cruz et Ukarmarka. Il a également joué un rôle dans la série Netflix intitulée « Les Héritiers de la Terre ».

Au cinéma, il faisait partie du casting de « Enchaîné » Oui « Rhodié »deux courts métrages de Patricia García et Santiago Varela et ResaCav, respectivement.

Qui est votre partenaire ?

On ne sait pas qui c’est le couple de l’acteur espagnol Arturo Sancho, car l’acteur garde généralement sa vie privée en réserve. Lors de ses apparitions dans les médias et les réseaux sociaux, il n’a pas fait part de sa situation sentimentale. Jusqu’en 2018, l’artiste est apparu sur Instagram avec une femme nommée Nere Azcun, avec qui il a des photos de baisers.

Que publiez-vous sur vos réseaux sociaux ?

Arturo Sancho partage habituellement le travail qu’il fait pour diverses productions, tant dans le théâtre comme la télévision, dans leurs réseaux sociaux. Il a un compte Instagram officiel avec 2 600 abonnés, étant l’un des moins connus du casting de « La promesse ». Sancho publie également des photographies et des vidéos de ses voyages et moments quotidiens avec son environnement le plus proche.

DONNÉES PERSONNELLES D’ARTURO SANCHO

Nom complet: Arturo García Sancho

Jour de naissance: 16 juillet 1990

Ville natale: Bilbao, Espagne

Âge: 32 ans

Instagram : @arturosanchogarnica

