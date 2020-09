God Of War 5: date de sortie prévue, distribution, intrigue et toutes les informations !!!

God of War 5 va se produire. C’est simplement une question de retard jusqu’à ce qu’il soit officiellement déclaré. L’établissement de jeux vidéo God of War de Sony Santa Monica est l’une des institutions de premier plan les plus importantes de la PlayStation, quelque chose qui a commencé dès la PlayStation 2 à partir de 2005 – et cela a été organisé à partir de ce moment-là.

La partie la plus récente de God of War s’est éloignée du folklore grec et a mis l’accent sur le folklore nordique. De plus, compte tenu de la fécondité fondamentale et industrielle de God of War de 2018, qui est depuis devenue une représentation de la diligence des matchs à un joueur, une autre continuation est tout sauf affirmée. Bien que rien n’ait été découvert, une affaire fantastique pourrait être raisonnée à partir de ce qui a été découvert sur le sort de cet établissement de God of War jusqu’à ce stade.

Date de sortie de God Of War 5

Sony Santa Monica n’a pas encore découvert la date de sortie de God of War 5 ni, en tout cas, quand s’attendre à ce nouveau titre. Nonobstant, le chef de l’accord, Cory Barlog, a déclaré récemment que la partie suivante ne nécessiterait pas cinq ans supplémentaires pour faire comme God of War de 2018. Cela implique que les foules devraient s’attendre à visiter le hit shop de God of War 5 qui ne prendra pas sa retraite plus tard en 2022 – néanmoins, idéalement, un peu avant.

L’histoire de God Of War 5 continuera la mythologie nordique

God of War 5 continuera avec l’histoire abandonnée du dernier jeu God of War et enquêtera sur le folklore nordique avec beaucoup plus de détails incroyables, tout comme le premier jeu de trois God of War avec le folklore grec. Peu de temps avant le dernier jeu God of War sorti en avril 2018, le planificateur principal du réseau en ligne Sony Santa Monica, Aaron Kaufman, a affirmé que des portions supplémentaires de l’institution accompagneraient le folklore nordique et que les joueurs n’avaient pas besoin d’avoir joué aux premiers jeux pour jouer ou potentiellement comprendre le retombées parce que le récit a, d’une manière ou d’une autre, redémarré.

Alors que l’ingénieur pourrait ne pas livrer sept autres matches à l’arrangement – avec chacun d’entre eux se concentrant sur le folklore nordique – la consommation de God of War a mis en place une autre série de trois. Compte tenu des événements de ce nouveau titre, il pourrait sembler que Freya sera le principal ennemi de God of War 5, ainsi que la courbe de l’histoire générale fixant les occasions de Ragnarok – une description du casting d’une progression d’occasions qui atteindront la fin des choses avec les décès d’une grande partie des dieux nordiques, à titre d’exemple, Odin, Thor et Loki. D’après le spin-off, quelle que soit la situation, il semble que Kratos et Loki doivent affronter Freya, Odin et Thor. Cela peut, bien sûr, continuer jusqu’à God of War 6 en raison de la fin du récit nordique.

God of War 5 aura des combats plus importants

God of War 4 n’était pas en fait un match en monde ouvert au sens traditionnel du terme. Cependant, il était ouvert, quelque chose qui émane des parties précédentes. Compte tenu de tout ce qui est allé au nouveau sport, cela est de bon augure que God of War 5, en plus du fait que procéder de cette manière serait également un peu plus significatif. C’est généralement le cas des suites, tout considéré. Comme indiqué par l’artisan naturel Nate Stephens, un potentiel God of War 5 pourrait également mener des batailles plus importantes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂