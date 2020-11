Keith Thibodeaux, le petit acteur Ricky de «  I Love Lucy  », a déclaré: «  Il y avait beaucoup à cheval  » pour garder les secrets de Lucy et Desi

Même à l’âge de 5 ans, J’aime lucyLittle Ricky, joué par Keith Thibodeaux, était bien conscient des tensions entre Lucille Ball et Desi Arnaz.

Il y avait des pressions sur le jeune acteur pour qu’il ne parle pas des secrets de famille des Arnaz. Il et son père était employé par l’entreprise du couple vedette, Desilu.

Il avait alors le sentiment que s’il voulait garder son travail en sécurité – et celui de son père aussi – son silence en dépendait.

Lucille Ball et Desi Arnaz | CBS / Getty Images

Keith Thibodeaux a pris un autre nom de scène

Keith Thibodeaux n’avait que 5 ans lorsqu’il a été embauché par Desi Arnaz. L’acteur et musicien cubain l’a embauché sur place après avoir entendu Thibodeaux jouer de la batterie lors de son audition pour le rôle du fils de Ricky et Lucy Ricardo, Little Ricky.

Le rôle a instantanément changé la vie de Thibodeaux, ainsi que son nom. Son nouveau nom de scène était Richard Keith.

« C’était la réponse de Desi aux gens qui ne pouvaient pas prononcer » Thibodeaux « », a déclaré l’acteur. «Ce qui, à l’époque, nous ne vivions pas dans un tel climat international, le monde était un peu plus grand qu’il ne l’est maintenant.

Il a expliqué que Desi Arnaz avait changé son prénom en «Richard» pour ressembler davantage à «Ricky», son personnage à l’écran.

«Il pensait que ce serait bien», dit-il. «Mon nom Keith était un aspect de qui j’étais vraiment, et alors Richard pourrait être comme ‘Ricky’.»

Keith Thibodeaux, au centre, et le reste du casting de «I Love Lucy» | Collection d’écran argenté / Getty Images

Lucy et Desi ont accueilli Thibodeaux « comme membre de la famille »

Une fois que Thibodeaux a été embauché, il a non seulement fait partie de la distribution, mais aussi de la famille Arnaz. Il a été inclus dans le temps en famille avec les Arnaz, comme il l’a dit au New York Post en 2019.

«Il y avait très peu de gens en qui Lucy et Desi avaient confiance pour jouer avec leurs enfants et ils étaient très protecteurs envers eux», a-t-il déclaré. «Nous allions à Disneyland et, bien sûr, nous allions en tête de file avec Lucy et les gens regardaient Lucy et disaient: ‘Wow, il y a Lucy et Little Ricky!’

Keith Thibodeaux à la batterie | Arnold M. Johnson / Maison graphique / Photos d’archives / Getty Images

Thibodeaux a dû se taire sur les « secrets » du célèbre couple

Comme le jeune acteur était très proche de l’âge des deux enfants de Lucy et Desi, Lucie, 4 ans, et Desi Jr., 2 ans, Thibodeaux a déclaré qu’il était beaucoup invité à rejoindre la famille chez eux et lors de sorties.

«Lucy et Desi ne m’ont jamais dit un mot méchant», dit-il. «Ils m’ont accueilli comme membre de la famille. Et je suis devenu une partie de l’intérieur de qui ils étaient, et en quelque sorte au courant de qui ils étaient. En quelque sorte, gardez leurs secrets et ce genre de choses.

Lorsqu’on lui a demandé s’il faisait attention de ne jamais partager ces secrets, Thibodeaux a répondu: «Oui, je l’étais. Il y avait beaucoup de choses là-dessus. Le travail de mon père et d’autres choses. C’était comme une affaire de famille. Ce n’était rien d’horrible.