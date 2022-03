L’Académie répond à Will Smith frappant Chris Rock sur scène aux Oscars

L’Académie a répondu à Will Smith frappant Chris Rock sur scène aux Oscars.

Après avoir créé sans doute le moment le plus viral de 2022, je pense qu’il est prudent de dire Le prix frais de Bel-Air l’acteur a eu une nuit assez mouvementée.

Ce soir, nous sommes ravis de célébrer nos 94e récipiendaires des Oscars, qui méritent ce moment de reconnaissance de la part de leurs pairs et cinéphiles du monde entier. – L’Académie (@TheAcademy) 28 mars 2022

Eh bien, les Oscars ont maintenant répondu à l’incident via Twitter, en écrivant : « L’Académie ne tolère aucune forme de violence.

À l’époque, le PDG de l’Academy of Motion Picture Arts and Science (AMPAS) Dawn Hudson a écrit aux membres: « L’adhésion à l’Académie est un privilège offert à quelques privilégiés au sein de la communauté mondiale des cinéastes », a rapporté Variety.

« En plus d’atteindre l’excellence dans le domaine des arts et des sciences cinématographiques, les membres doivent également se comporter de manière éthique en respectant les valeurs de l’Académie de respect de la dignité humaine, d’inclusion et d’un environnement favorable qui favorise la créativité. »