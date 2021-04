Resident Evil 8 Village a un mode photo et une bénédiction pour les chasseurs de trophées

Village de Resident Evil 8 a deux améliorations spéciales par rapport à son prédécesseur Resident Evil 7. C’est dans un récemment publié Vidéo de gameplay dégager.

RE8 Village: mode photo et enfin sauter à nouveau les scènes coupées

Dans une Vidéo de gameplay d’IGNque pour la première fois la version PS4 Pro des émissions « Resident Evil 8 Village », deux nouvelles fonctionnalités sont cachées, une grande amélioration par rapport à RE7 représenter.

C’est à peu près un Mode photo et la possibilité Passer les cinématiques. Pendant un bref instant est dans la scène avec l’appel téléphonique de Dame Dimitrescu pour voir un fondu dans le coin inférieur droit de l’image. L’affichage indique que le Bouton Options les Passer la scène ou la Activer le mode photo feuilles.

© Capcom

Le mode photo est une nouveauté pour Resident Evil et le saut de scène est une aubaine pour les chasseurs de trophées

UNE Mode photo serait une nouveauté pour la série de survie d’horreur et Capcom n’avait pas encore dit un mot à ce sujet. Encore plus de joueurs inconditionnels et Chasseur de trophées mais soyez heureux de la possibilité de sauter les cinématiques. C’était dans RE7 à savoir malheureusement pas possible et surtout lors de la chasse au Trophée Platine doit jouer le jeu en plusieurs passes être completé.

Capcom est susceptible de révéler plus de détails sur les fonctionnalités à l’avenir et, surtout, d’introduire le mode photo plus en détail. Pour avril est un nouvelle vitrine a été annoncé, dans lequel « Resident Evil 8 Village » est présenté plus en détail. Le jeu sortira le 7 mai 2021 pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S / X, Google Stadia et PC.