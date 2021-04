Jamal Murray, star et meneur des Nuggets de Denver, n’est pas étranger aux projecteurs; après tout, le basketteur de 24 ans est l’un des joueurs dont on parle le plus en NBA.

On dit que Murray est l’un des joueurs les plus intéressants de la ligue nationale de basket-ball et l’un des meneurs de jeu les plus uniques de la NBA.

Bien qu’il ait peut-être attiré une attention indésirable en mars 2020 après que quelqu’un ait piraté son compte Instagram ainsi que son histoire Instagram et posté une vidéo intime de lui, il semble qu’Internet n’a pas fini de parler de son succès, et en particulier, sa petite amie, Harper Hempel.

Qui est la petite amie de Jamal Murray, Harper Hempel?

Comme Murray, Harper Hempel est un athlète.

La beauté blonde a joué dans l’équipe de volleyball de son État d’origine à l’Université du Kentucky de 2015 à 2017 et a célébré son 24e anniversaire sans son ami de basket-ball, en raison des règles de la bulle de la NBA au milieu de la pandémie.

Dans une publication Instagram du 30 août 2020, Hempel a publié une photo d’elle-même en train de déguster un verre de vin sans Murray. «Voici 24 [champagne glasses emoji] ~ nouveaux départs, nouvelle ville et tous les vrais de ma vie. vraiment reconnaissante d’être ici », a-t-elle légendé la photo.

Comment Harper Hempel a-t-il rencontré Jamal Murray?

Le couple s’est rencontré à l’Université du Kentucky alors qu’ils étaient tous deux étudiants-athlètes et couraient dans les mêmes cercles.

Bien que Murray ait déménagé à Denver pour poursuivre sa carrière dans la NBA alors qu’ils étaient tous les deux à l’Université du Kentucky, Hempel a choisi de rester à l’université et d’obtenir son diplôme en marketing et médias numériques.

Murray et Hempel se fréquentent depuis longtemps – près de 5 ou 6 ans maintenant; la chronologie du moment où ils ont commencé à sortir ensemble a commencé quelque part entre 2015 et 2016.

Que fait Harper Hempel dans la vie?

Hempel était la starter de l’année pour Ryle High School à Union, Kentucky, et la Kentucky Volleyball Coaches Association (KVCA) lui a donné le titre de trois fois All-State. Elle a été récompensée MVP honore, le prix du leadership d’équipe en 2011 et le capitaine d’équipe à trois reprises.

Alors qu’il fréquentait l’université de la Gatton School of Business de l’Université du Kentucky, Hempel était un athlète de division 1. Hempel a participé à la National Collegiate Athletic Association ou NCAA pour le volleyball féminin au cours de sa deuxième année, année junior et année senior. Elle était spécialiste de la défense et passeuse pour les Wildcats du Kentucky.

Après avoir obtenu son diplôme de l’Université du Kentucky, Hempel a lancé sa propre entreprise de photographie, Harper Hempel Photography. Dans sa biographie sur son site Web, elle dit qu’elle aime «capturer des moments spéciaux lors de séances personnalisées avec des individus et des groupes» et que ses «spécialités comprennent les photos de personnes âgées, les portraits de famille, les couples, les enfants et les groupes d’amis.

Un coup d’œil à son portfolio de photographies sur son site Web vous montrera que Hempel est en fait très talentueuse dans son métier et a le don de capturer des moments qui semblent complètement naturels à l’écran.

Hempel est également tout à fait la fashionista.

Si vous faites défiler le profil Instagram de Hempel, vous verrez que l’ancien joueur de volleyball est assez élégant et pourrait probablement être un modèle! Elle a également une collection de chaussures incroyable, qu’elle présente dans beaucoup de ses photos.

En mars 2020, Murray et Hempel ont été exposés dans une vidéo intime.

Le couple garde leur relation si privée que la photographe de 24 ans n’a aucune photo de Jamal sur son Instagram, ce qui découle probablement de leur scandale du début de 2020.

Les athlètes sont devenus le sujet de conversation sur Internet après que quelqu’un ait piraté le compte Instagram de Murray et publié une sex tape de la star du basket se livrant à des activités intimes.

La vidéo présentait également Hempel, et elle s’était précédemment dirigée vers son compte Twitter pour demander aux fans qui avaient une copie de la bande de supprimer la vidéo, en disant: « Si vous avez la vidéo, veuillez la supprimer. » Elle a depuis désactivé son compte; cependant, elle reste active sur Instagram.

« Tout d’abord, je voudrais m’excuser auprès de mes fans. Mon compte a été piraté, je travaille actuellement sur le problème. Merci », a écrit Murray. La vidéo a depuis été supprimée et ce qu’elle semble avoir été supprimée d’Internet.

Quelle est la valeur nette de Harper Hempel?

La valeur nette de Harper Hempel est d’environ 600 000 €, car elle travaille en tant que responsable des médias sociaux et photographe indépendante.

Sa famille est également assez riche; son père est Rich Hempler, qui a cofondé la société eCoach, la première plate-forme numérique complète au monde pour l’enseignement des sports d’élite, produite en partenariat avec l’association syndicale qui représente les entraîneurs de la NBA.

