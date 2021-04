Sam Wilson ou Bucky Barnes: qui devrait être le prochain Captain America?

La question « Qui sera le prochain Captain America? » est toujours l’un des plus grands mystères du MCU depuis que Steve Rogers a raccroché son bouclier en voyageant dans le temps et en restant avec Peggy. Et même si l’ancien Cap a choisi de passer son bouclier à Sam, la question se pose toujours: Qui mérite d’être le nouveau Captain America? Ce n’est pas John Walker, il a déjà montré qu’il ne comprenait pas ce qui faisait de Captain America le héros désintéressé qu’il était quand il se vantait d’avoir sauté sur quatre grenades et utilisé son casque spécialement renforcé pour absorber l’explosion. Donc, cela nous laisse deux choix – soit Sam ou Bucky.

Dans les bandes dessinées, Sam et Bucky deviennent Capitaine Amérique. Nous convenons que l’arc du premier dans les bandes dessinées est plus conforme à ce qui s’est passé dans Avengers: Fin de partie– il a obtenu le bouclier après que Steve Rogers soit devenu vieux tandis que Bucky l’a obtenu après que le Cap ait été apparemment tué. Les deux méritaient le bouclier dans les bandes dessinées, mais en ce qui concerne le MCU, les personnages ont eu des trajectoires différentes et cela complique la question de savoir qui est le plus éligible pour être Captain America.

Combattre aux côtés de Captain America vs combats pour lui

Alors que Sam Wilson était aussi un soldat comme Steve, il n’est pas devenu un vengeur pour protéger le monde et sauver des vies. Il l’a fait parce que Cap demandé lui à… il a juste suivi son idole dans la bataille. Bien qu’il soit certainement un personnage sympathique, drôle et effectivement un « homme bien » comme l’a dit Steve, il a rarement été montré comme quelqu’un capable d’élaborer des stratégies ou de prendre des décisions instantanées en cas de besoin – il s’est simplement associé à Cap autrefois.

Il est indéniable que Sam partage un lien avec Steve, mais encore une fois, il n’est pas vraiment quelqu’un qui résonne avec lui, contrairement à Bucky. Sam s’est battu pour Steve tandis que Bucky s’est battu à ses côtés. Même si cela n’a pas vraiment d’importance, c’est Bucky que nous avons vu brandir ou tenir le bouclier dans les trois films de Captain America. Quoi qu’il en soit, en plus de devenir un méchant contrairement à Cap, il a mené une vie similaire, sinon plus compliquée, que Steve. Lui aussi est un homme retiré de sa chronologie et bien que Steve ait toujours eu son libre arbitre, Bucky a combattu un programme câblé dans sa tête pour se battre pour ce qui est juste.

Mais il y a aussi le fait que peu importe la raison pour laquelle Sam est devenu un vengeur, il mène toujours le bon combat même si Steve Rogers n’est plus là, même si sa vie est déjà assez problématique, et même si être un héros lui permet à peine d’être un héros. tous les avantages. Contrairement à la raison pour laquelle il est devenu un vengeur, aujourd’hui, il est un combattant exceptionnel, quelqu’un qui fait des projets brillants sur le point. Et de plus, il n’hésite jamais à s’en prendre aux criminels même lorsqu’ils sont beaucoup plus puissants physiquement que lui – il faut du cran sérieux pour entrer dans un combat où vous savez déjà que votre adversaire a tous les avantages et pourtant Sam entre sans bâton un cil.

Sam vs Bucky: Pour qui devenir Captain America est-il un meilleur sort?

Sam a une identité – il est déjà un héros – mais Bucky a récemment haussé les épaules de son titre de soldat de l’hiver impitoyable, c’est-à-dire si le traitement que Shuri lui a employé à Wakanda à la fin de Captain America: guerre civile effectivement travaillé. Il est libre du lavage de cerveau de l’HYDRA et tout comme Steve, il est perdu dans une époque à laquelle il n’appartient pas.

Il a besoin d’un but dans la vie, d’une chance de se racheter et de se décharger de la culpabilité qu’il porte à cause des actes odieux qu’il a commis en tant que soldat de l’hiver. Beaucoup peuvent dire qu’il est trop fatigué des guerres pour devenir Captain America, mais peut-être qu’il a juste fini de se battre du mauvais côté du combat? Il est fatigué d’être utilisé comme un pion par d’autres et revêtir le titre, qui vient avec un sentiment d’indépendance et de bravoure, est la meilleure chose qui puisse lui arriver à un moment où la seule personne qui l’a compris n’est pas là pour le soutenir. lui plus.

Mais en même temps, nous ne pouvons pas négliger le fait que Cap a choisi de passer le bouclier à Sam, même Bucky lui-même l’a laissé aller de l’avant en voyant le vieux Steve, sachant parfaitement ce qui allait se passer. Bucky était le meilleur ami de Steve depuis, enfin, littéralement un siècle, il est en effet assez puissant pour à la fois manier le bouclier et remplir les devoirs d’être Captain America.

Et pourtant, Steve a décidé que Sam devrait être celui qui remporterait le titre. Pourquoi? Parce que, comme Sam l’a dit, il fait ce que Cap fait, mais plus lentement et cela inclut d’avoir le cœur de mettre sa vie en jeu pour les autres sans laisser son traumatisme passé obscurcir son jugement. Les décisions de Bucky dans la vie, même maintenant qu’il n’est plus le soldat de l’hiver, sont toujours affectées par son passé. Il n’est actuellement pas intéressé à sauver le monde mais occupé à prouver que Steve avait raison de croire en lui.

Quel est le meilleur choix pour manier le bouclier?

Il est bien connu que Steve Rogers n’est pas devenu Captain America parce qu’il était en forme ou un bon combattant – il est digne du bouclier à cause de son cœur bon, courageux et altruiste qui n’hésite pas une seconde à risquer sa vie. pour les autres. Ce qui fait de quelqu’un un candidat idéal pour devenir Captain America, c’est un esprit combatif qui n’abandonne jamais, le zèle d’aider et la conviction qu’il existe de la bonté chez les gens. Et après Steve, cette qualité se retrouve chez Sam.

Lorsque Sam est revenu de l’armée de l’air, il a été traumatisé par ses années dans l’armée et pourtant, il a passé des années en tant que conseiller VA pour les anciens combattants souffrant de trouble de stress post-traumatique. S’il est vrai qu’il a recommencé à se battre pour ce qui est juste pour Steve, il l’a fait sans une seule pensée à son bien-être. Et comme nous l’avons dit, Steve n’est plus là pour le guider et pourtant il se bat toujours, ne recule pas quelles que soient les circonstances. Des vibrations très fortes « Je peux faire ça toute la journée », tu ne penses pas?

Mais il y a aussi un deuxième côté à cet argument. Il a été dit, maintes et maintes fois, que les prouesses physiques importent peu pour devenir Captain America et pourtant, Steve n’est pas devenu Captain America en tant que brave faible de Brooklyn – il a brandi le bouclier et protégé la nation en tant qu’amélioré. surhumain. Cela signifie en soi que si la bonté de son cœur est primordiale, sa force et ses capacités à assumer les responsabilités que le titre «Captain America» apporte avec lui-même sont également importantes.

De plus, ce n’est pas Falcon qui a amélioré sa force, ses compétences, ses capacités surhumaines ou bien, un bras cyborg pour manier le bouclier mieux que Steve Rogers lui-même. Enlevez son truc de voler et tout ce qui reste est juste une personne ordinaire.

D’un côté, nous avons Bucky, qui est un héros désintéressé qui s’est déjà battu pour les autres (dans les années 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale) et n’avait pas besoin d’une idole pour faire volontiers partie de la guerre et se battre pour son pays. Il a déjà prouvé son intégrité et la bonté de son cœur quand il a temporairement pris le pas sur le lavage de cerveau suprême d’HYDRA et a fait ce qui était juste. Et même quand il avait apparemment pris sa retraite et vivait à Wakanda en tant que «loup blanc», il est quand même revenu pour combattre Thanos. Mais l’absence de Steve et son propre passé réduisent son potentiel à faire mieux.

D’un autre côté, alors que Sam suit effectivement les traces de Steve, il ne laisse rien, passé ou présent, l’empêcher de faire ce qui est juste. Il a l’attitude nécessaire «je peux faire» ainsi que quelqu’un qui travaille pour le peuple et non pour le gouvernement.

Ainsi, maintenant que le titre de Captain America est à gagner et Le faucon et le soldat de l’hiver est de nombreux épisodes loin de révéler la réponse, qui pensez-vous est un meilleur candidat pour le bouclier – Bucky ou Sam, les deux ont leurs mérites et leurs défauts. Faites le nous savoir!

Sujets: Captain America, Falcon et Winter Soldier