«  Comment j’ai rencontré votre mère  » a caché les grossesses de Cobie Smulders et Alyson Hannigan avec des astuces intelligentes

Les acteurs qui sont enceintes pendant le tournage n’est pas rare. Par exemple, Angela Kinsey attendait un enfant pendant la quatrième saison de Le bureau. Souvent, les émissions de télévision trouvent des moyens de cacher le ventre gonflé d’une actrice pendant les scènes. Alyson Hannigan travaille maintenant sur quelques projets tout en gérant une famille. Pendant son temps sur Comment j’ai rencontré votre mère, elle est tombée enceinte deux fois. Non seulement cela, Cobie Smulders attendait un enfant en même temps que Hannigan. Les créateurs ont trouvé des façons amusantes de cacher leurs grossesses.

(De gauche à droite) Neil Patrick Harris, Cobie Smulders, Josh Radnor, Alyson Hannigan et Jason Segel | Monty Brinton / CBS via Getty Images

Alyson Hannigan a utilisé des accessoires pour cacher son ventre

Alors que Lily et Marshall étaient des tourtereaux dans la série, Hannigan n’aimait pas trop embrasser sa co-star. L’acteur a révélé dans une interview que Jason Segel fumait souvent et qu’elle avait l’impression «d’embrasser un cendrier». Hannigan a déclaré qu’elle n’aimait pas l’odeur de la fumée de cigarette et qu’elle l’aimait probablement encore plus pendant la grossesse. Hannigan a été enceinte plusieurs fois pendant le tournage Comment j’ai rencontré votre mère. Lors de sa première grossesse, les producteurs ont utilisé des tactiques courantes pour cacher son ventre. Selon IMDb, certains d’entre eux comprenaient des vêtements amples et des sacs à main géants.

La seule fois où ils lui ont montré l’estomac, c’était pour un bâillon. Dans un épisode, le personnage de Hannigan participe à un concours de manger des hot-dogs. À la fin, les téléspectateurs la voient avec un gros ventre comique. Certains fans ont peut-être pensé que c’était faux, mais elle était très enceinte dans cet épisode. Hannigan est marié à l’acteur Alexis Denisof. Les deux ont joué dans le spectacle Buffy contre les vampires et le couple s’est marié en 2003. Ils ont deux enfants ensemble.

Alyson Hannigan et Cobie Smulders étaient toutes les deux enceintes

Selon le Chicago Tribune, Smulders, qui joue Robin, était enceinte en même temps qu’Hannigan attendait son enfant. Tout comme ce dernier, Smulders portait des vêtements amples et utilisait de grands accessoires pour cacher son ventre. Elle s’est retrouvée coincée à emmener les vêtements de tout le monde chez les nettoyeurs pendant que Hannigan avait des manteaux d’hiver.

Lorsque Hannigan était enceinte pour la deuxième fois, les créateurs n’ont pas eu à le cacher beaucoup. Selon le Los Angeles Times, son personnage attendait un bébé dans l’histoire. Les producteurs pourraient facilement intégrer son gros ventre dans la série. Il était facile pour les créateurs de cacher les grossesses car la série était une comédie. Avec les drames, des tactiques amusantes peuvent perturber un ton plus sérieux. Le méta-humour peut ne pas fonctionner dans un drame comme il le ferait pour une série comique. Sans parler de, Comment j’ai rencontré votre mère avait des réglages pratiques qui facilitaient la tâche de l’équipage.

Cobie Smulders est marié et père de deux enfants

Smulders est marié à l’acteur et écrivain Taran Killam. Ils se sont rencontrés en 2005 lorsque Killam tournait un pilote avec Paul Campbell. Les deux se sont entendus tout de suite. Killam a mentionné dans une interview qu’il était tombé amoureux d’elle lors d’un road trip.

C’était une journée chaude et l’acteur conduisait mais a soudainement fait demi-tour. Elle avait vu une petite fille à un stand de limonade et avait ressenti le besoin d’y aller. Killam a été témoin de sa nature aimable et authentique et a déclaré qu’il avait «fini». Il savait qu’il voulait être avec elle.

Les deux se sont mariés en 2012 et sont toujours heureux ensemble huit ans plus tard. Smulders a un jour plaisanté en disant qu’elle avait conclu un accord avec son mari selon lequel elle offrirait des spoilers Marvel s’il restait fidèle. Le couple a deux filles et leur aînée est Shaelyn.