Final Fantasy XIV sera lancé sur PS5 la semaine prochaine

Square Enix a enfin annoncé la date de sortie officielle de Final Fantasy XIV au PlayStation 5.

Le développeur a confirmé via les médias sociaux le dimanche 16 mai que la version dédiée de la prochaine génération du populaire MMORPG les 25 mai.

Selon Square Enix, la version PS5 du jeu proposera des «temps de chargement rapides» et une «haute résolution d’interface utilisateur», ainsi que d’autres mises à jour telles que la prise en charge de la résolution 4K, la prise en charge du retour haptique. DualSense, Prise en charge audio 3D et plus encore.

L’édition PS5 FFXIV est disponible en version bêta ouverte pour les propriétaires de versions PS4 depuis avril. De plus, les joueurs ayant acheté la version PS4 auront droit à une mise à jour gratuite sur PS5.

Final Fantasy XIV Endwalker arrivera le 23 novembre.