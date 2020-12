Resident Evil 3 Remake: Joyeux Noël à Raccoon City, Nemesis devient le Père Noël

Étiez-vous gentille cette année aussi? Sinon, le Père Noël viendra vous battre Resident Evil 3 Remake avec ses tentacules.

Parce que les vacances approchent à grands pas et même Raccoon City est célébré. « Resident Evil 3 Remake » reçoit une petite mise à jour non officielle qui vous mettra désormais dans l’esprit de Noël.

Un nouveau mod transformé Némésis en une personne bien connue, il devient un père Noël.

Resident Evil 3: Nemesis devient le Père Noël

Cela semble un peu absurde au début, mais nous avons déjà Thomas, eux Locomotive, à travers Raccoon City voir siffler ou étaient de Pennywise (le clown de « IT ») mangé pour le petit déjeuner. Les moddeurs connaissent très bien les absurdités du cosmos «Resident Evil».

Si vous souhaitez voir l’ennemi se promener à travers Raccoon City dans Resident Evil 3 Remake et Jill Valentine faire la lessive, vous pouvez regarder la vidéo suivante maintenant:

Alternativement, vous pouvez bien sûr télécharger le mod immédiatement via Patreon. Modder Marcos RC attend avec impatience les retours concernant son mod « Santa Claus ».

Marcos RC a sur son Compte Patreon Au fait, encore plus de mods ont été téléchargés. Cependant, certains d’entre eux sont « Pas sûr pour le travail »comme on dit. Les mods les plus populaires du créateur créatif sont liés à Freeza, Pikachu ou Kratos dans Resident Evil 3.

« Resident Evil 3 Remake » est sorti sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous possédez une PS5 ou une Xbox Series X / S, vous pouvez également jouer au jeu sur les consoles de nouvelle génération. Mais il n’y a toujours pas de mise à jour officielle de nouvelle génération de RE3. Notez également que vous ne pouvez installer les mods que sur le PC.

