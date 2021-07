Possibilité de Taxi Driver Saison 2 & Saison 1 Review

Justice/vengeance servie à chaud est l’intrigue de Taxi Driver.

Des histoires déchirantes basées sur des situations de la vie réelle avec une torsion de donner aux criminels la punition qu’ils méritaient ! Arborant un casting stellaire de vétérans et de nouveaux acteurs en plus de pistes de fond accrocheuses, Taxi Driver vaut votre temps.

C’est ce que Taxi Driver Saison 1 a proposé lors de sa sortie sur SBS. À la fin de ce drame, c’est une garantie que vous serez complètement diverti et satisfait. Si vous n’êtes toujours pas convaincu de vérifier ce blockbuster d’ici la fin de cet article, vous le ferez certainement.

La saison 1 de Taxi Driver s’est bien terminée, mais elle s’est définitivement terminée sur une note qui pourrait mener à la saison 2. Avec les notes insensées qu’elle a obtenues, la saison 2 de Taxi Driver a de fortes chances d’être renouvelée.

Aperçu

Un service de taxi de luxe qui offre à ses clients une vengeance torride. Le secret et la satisfaction étant les règles cachées derrière cela. A l’oeil nu, un service simple, mais la nuit un groupe de justiciers en quête de justice.

Combiné au fait que chacun des participants au service a subi des pertes irrévocables. Pourtant, ils sont bien plus doués que vos victimes ordinaires ! Prêt à agir avec audace pour s’assurer qu’aucun autre innocent ne souffre comme eux.

Malgré leurs nobles objectifs, leurs méthodes ne sont pas très civiles. Pour eux et les victimes, la violence semble être la seule méthode pour réparer ces criminels cruels. Mais pour le procureur respectueux des lois, Kang, de telles méthodes illégales et inhumaines ne peuvent être tolérées.

Elle se heurte au service de taxi et les avertit en permanence. Le service de taxi, cependant, est tout aussi têtu et fidèle à ses objectifs. Pourront-ils travailler ensemble ou Kang les enverra-t-il en prison ?

Regardez Taxi Driver et découvrez-le!

Jeter

Kim Do-gi (personnage) joué par Lee Je-Hoon

Kang Ha-na (personnage) joué par Esom

Jang Sung-Chul (personnage) joué par Kim Eui-Sung

Ahn Go-eun (personnage) joué par Pyo Ye-Jin

Choi Kyung-goo (personnage) joué par Jang Hyuk-jin

Park Jin-eon (personnage) joué par Bae Yoo-ram

Baek Sung-mi (personnage) joué par Cha Ji-Yeon

Taxi Driver avait une distribution dynamique qui a séduit le public en seulement 16 épisodes. Cependant, le visage de Taxi Driver était définitivement Je-Hoon. Ses expressions et son langage corporel tout en battant les criminels étaient superbes. La rage avant et la satisfaction après les avoir battus ont été ressenties non seulement par lui mais aussi par nous, les téléspectateurs.

Le casting de Taxi Driver a donné vie à chaque histoire. Pas seulement leur propre caractère, mais aux victimes, leur douleur et leur guérison. Chapeau au directeur de casting pour avoir fait des acteurs aussi parfaits.

OST des chauffeurs de taxi

Ce qui a rendu Taxi Driver encore plus agréable, ce sont ses bandes sonores accrocheuses. La bande originale comportait respectivement sept parties. La partie 1 avait le titre ; « Silence » de YB, ainsi que son instrumental.

La partie 2 avait le titre ; « A Gloomy Letter » de Kwak Jin-eon, avec ses versions classique et instrumentale. La partie 3 avait le titre ; « A Walk » de Pyo Ye-Jin et son instrumental.

La partie 4 avait le titre ; « All Day » de Cha Ji-Yeon et l’instrumental. La partie 5 avait le titre ; « S’enfuir » de Simon Dominic. Partie 6, « Moon Light » de Sanha, et enfin Partie 7, way Home de Yoon Do-Hyun.

Les pièces les plus satisfaisantes du chauffeur de taxi

Do-gi étant le protecteur charismatique mais noble des victimes était probablement la meilleure chose de Taxi Driver. La façon dont toute l’équipe a soigneusement déterré toutes les informations sur les auteurs était également louable.

Mais demandez à n’importe quel spectateur, et les scènes les plus satisfaisantes impliqueraient certainement de s’occuper des ordures. Qu’il s’agisse d’un violeur en série, d’un employeur abusif ou même d’un intimidateur mineur, aucun n’a été épargné.

Taxi Driver a pris le temps d’expliquer la gravité des crimes. Aussi, à quel point les délinquants peuvent être dégoûtants et sans conscience. Chacun d’eux a mérité et a été puni par son service, quoique trop sévèrement.

Malgré la nécessité d’expliquer de telles punitions, on nous a également montré la nécessité de la loi. Et qu’en fin de compte, il faut un équilibre pour faire face à de tels délinquants, pas seulement la violence.

Taxi Driver Saison 2 Attentes

Taxi Driver a apporté des histoires vraies et déchirantes, ce qui l’a rendu encore plus attachant. Cependant, chacun de ces contes était bien emballé. Par conséquent, malgré une fin ouverte, cela laisse de la place à la saison 2 de Taxi Driver.

Taxi Driver La saison 1 s’est entièrement concentrée sur l’action, la violence et les actes rebelles. Il serait intéressant que la saison 2 de Taxi Driver se concentre sur l’aspect légal. Nous pouvons nous attendre à ce que la saison 2 de Taxi Driver soit un peu plus lente.

Après S1, la saison 2 de Taxi Driver pourrait apporter plus d’histoires vraies. Cette fois, l’accent passerait de l’action à la loi et montrerait jusqu’où la loi peut aller pour conduire ces coupables à leur perte.

Taxi Driver Season 2 peut apporter des solutions juridiques et renforcer la confiance dans les pratiques juridiques. Peut-être aussi que ces malfaiteurs acceptent, regrettent et se repentent de leurs crimes plus que dans la saison 1, car la plupart des hommes changent pour le mieux.

Date de sortie de la saison 2 de Taxi Driver

La saison 2 de Taxi Driver, si elle est reprise, devrait être diffusée sur Netflix et Viki en avril 2022-2023. Depuis le début de la saison 1 en avril 2021 également.

Toutes les annonces officielles concernant la saison 2 de Taxi Driver seront mises à jour ici.

