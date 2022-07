Les 24 téléphones Samsung qui ont déjà reçu la mise à jour Android de juillet 2022

Partager

Samsung a déjà mis à jour tous ces smartphones avec la mise à jour Android de juillet

encore un mois de plus, Samsung s’est une fois de plus avéré être l’une des marques les plus engagées à soutenir ses appareils, en lançant le mise à jour android de juillet pour un grand nombre d’appareils qui composent son catalogue.

Petit à petit, de plus en plus de terminaux de la société sud-coréenne sont obtenir la mise à jour de juilletqui introduit de nouvelles fonctionnalités et améliorations importantes, notamment correctif de sécurité Android plus récent.

Passons en revue le Liste complète des appareils Samsung qui ont déjà reçu la mise à jour de juillet. Parmi eux, il est possible de trouver certains des téléphones portables les moins chers de l’entreprise, ainsi que des tablettes et les derniers fleurons de la firme sud-coréenne.

La mise à jour Android de juillet est désormais disponible pour bon nombre d’appareils Samsung

Comme d’habitude, Samsung a commencé à mettre à jour ses téléphones avec la dernière version du correctif de sécurité avant même que Google n’officialise les notes de mise à jour. En fait, l’un des téléphones les moins chers de la marque a été le premier à recevoir cette mise à jour.

À ce jour, il existe déjà une bonne poignée d’appareils avec la mise à jour disponible, ce sont les suivants :

Galaxie S22

Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Galaxie S21

Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Samsung Galaxy ZFold 3

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Z Flip 5G

SamsungGalaxy Note20

SamsungGalaxy Note20 5G

SamsungGalaxy Note20 Ultra

SamsungGalaxy Note10

SamsungGalaxy Note10+

SamsungGalaxy Note10+ 5G

SamsungGalaxy Note10 Lite

Galaxie A53

Samsung Galaxy A42 5G

Galaxie A32

Galaxie A23

Galaxie F62

Samsung Galaxy Tab Active Pro

Ce ne sont que les premiers téléphones et tablettes Samsung pour recevoir la mise à jour de juillet, mais dans les prochains jours, de nombreux autres modèles viendront s’ajouter à la liste.

Pour télécharger la dernière version du correctif de sécurité Android sur votre mobile Samsung, il vous suffit d’accéder à la section « Mises à jour du système » dans les paramètres de l’appareil. À partir de là, vous pouvez vérifier s’il existe une nouvelle version à télécharger, puis procéder au téléchargement et à l’installation.

