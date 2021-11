Marvel gardant les détails de Shang-Chi 2 secrets de Simu Liu

La star de Shang-Chi et The Legend of The Ten Rings Simu Liu reproche à Tom Holland et Mark Ruffalo de ne pas être au courant des détails de la suite.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux La star Simu Liu a révélé qu’il ne savait absolument rien de la suite potentielle et que c’était la faute des autres stars de Marvel, Tom Holland et Mark Ruffalo. Holland et Ruffalo sont devenus tristement célèbres au fil des ans pour leur incapacité à garder des secrets et leur penchant à laisser tomber les spoilers dans la mesure du possible, et selon Simu Liu, cela a conduit le studio à cacher des choses aux acteurs des films mêmes auxquels ils sont dus. mener.

« Écoutez, j’ai l’impression qu’il y a peut-être eu une époque où ils ont amené les acteurs et ils se sont dit :« Hé mon pote, comme voici tout ce qui va se passer. » J’ai juste l’impression qu’il s’est passé certaines choses qui l’ont ruiné pour nous tous. Donc, je ne veux distinguer personne, mais bravo à Holland, bravo à Ruffalo. Ils ont vraiment tout gâché pour le reste d’entre nous… non, non, nous n’en avons aucune idée.

Bien sûr, Liu prend un coup jovial à la fois à Holland et à Ruffalo, mais l’acteur est sans aucun doute un peu déçu d’être laissé dans le noir. Shang-Chi et la légende des dix anneaux 2. Comme le dit l’acteur, il est fort probable que Marvel aurait déjà fourni des informations à ses stars, mais comme l’univers cinématographique Marvel a gagné en popularité et en portée, garder certains secrets est devenu plus crucial que jamais. Et grâce aux dérapages de Tom Holland Mark Ruffalo, Marvel Studios a évidemment décidé qu’il était préférable de tout garder aussi près de la poitrine que possible, même lorsqu’il s’agit de nouvelles recrues comme Simu Liu.

Avec Simu Liu en tant que titulaire Shang-Chi aux côtés d’Awkwafina, Meng’er Zhang, Fala Chen, Florian Munteanu, Benedict Wong, Michelle Yeoh et Tony Leung, le premier Shang-Chi et la légende des dix anneaux introduit un nouveau monde inconnu d’arts martiaux et de magie dans l’univers cinématographique Marvel. Le film raconte l’histoire de Shang-Chi, un artiste martial qualifié qui a été formé à un jeune âge pour être un assassin par son père Wenwu. Après avoir quitté l’infâme organisation des Dix Anneaux et avoir choisi de mener une vie normale à San Francisco, Shang-Chi est bientôt ramené dans le monde clandestin des Dix Anneaux et est obligé de faire face au passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui.

Bien qu’une suite n’ait pas encore été officiellement confirmée, Shang-Chi et la légende des dix anneaux a connu un succès majeur au box-office, totalisant 431,6 millions de dollars dans le monde, ce qui en fait le huitième film le plus rentable de 2021, tout en recevant des critiques positives de la part des critiques. Tout cela fait Shang-Chi et la légende des dix anneaux 2 presque inévitable, les deux scènes post-crédits ayant même offert des indices sur l’endroit où le suivi conduirait le maître artiste martial. Un rapport récent a même affirmé que Shang-Chi et la légende des dix anneaux a non seulement réussi à créer sa propre franchise, mais qu’elle devrait commencer la production en 2023.

