Borderlands Movie veut que Kevin Hart soit Roland préféré des fans?

Kevin Hart serait en pourparlers pour jouer le rôle de Roland dans le très attendu Borderlands film. Les fans de jeux vidéo attendent depuis longtemps pour voir une adaptation sur grand écran, et ils n’auront peut-être pas à attendre trop longtemps. Au moment d’écrire ces lignes, Cate Blanchett est la seule à s’être officiellement inscrite au Borderlands film. Blanchett jouera Lilith, qui est le protagoniste du jeu. Elle est décrite comme « une guerrière courageuse et ringard et une puissante utilisatrice de magie connue sous le nom de sirène, dont les capacités incluent les pouvoirs de vol et d’invisibilité. »

Lionsgate serait en pourparlers avec Kevin Hart pour qu’il s’inscrive à Borderlands. Roland est un personnage préféré des fans et est décrit comme « un homme décent et un vétéran grisonnant, ainsi qu’un ancien membre de la Crimson Lance qui opère maintenant comme soldat ». Pour l’instant, il semble que le rôle de Roland sera un départ pour Hart, qui est surtout connu pour ses côtelettes comiques. Là encore, Lionsgate pourrait chercher à ajouter une partie de l’humour caractéristique de Hart dans le projet.

le Borderlands Le film a été annoncé pour la première fois en 2015, mais a depuis été en développement dans les coulisses. Cependant, le début de 2020 a offert des nouvelles surprenantes et positives. Il a été annoncé qu’Eli Roth avait officiellement signé pour diriger le film et qu’il allait commencer la production cette année. « Je suis tellement excité de plonger dans le monde de Borderlands et je ne pourrais pas le faire avec un meilleur scénario, une meilleure équipe de production et un meilleur studio. J’ai une longue et fructueuse histoire avec Lionsgate, j’ai l’impression que nous avons grandi ensemble et que tout dans ma carrière de réalisateur a conduit à un projet de cette envergure et de cette ambition « , a déclaré Roth. Le réalisateur a ajouté: » Nous sommes pour faire un nouveau classique, celui que les fans du jeu vont adorer, mais aussi celui qui trouvera de nouveaux publics dans le monde. «

Cependant, depuis que la crise de santé publique a décollé en mars, tout a été retardé et ralenti. Nous sommes maintenant à la fin de l’année et le Borderlands Le film n’est toujours pas en cours de tournage, ce qui signifie qu’il a probablement été retardé jusqu’en 2021. Lionsgate n’a pas encore annoncé quand ils reprendront le travail, mais les rapports de casting montrent la promesse que le projet tant attendu se rapproche enfin, bien que lentement, pour devenir une réalité.

Les fans de jeux vidéo ont eu beaucoup de chance avec les adaptations sur grand écran ces derniers temps. Pour un, Sonic l’hérisson est sorti cette année et a fait beaucoup mieux que quiconque même si cela allait faire au box-office. De plus, il a également été bien accueilli par les critiques et les téléspectateurs. Puis le Inexploré film, qui met en vedette Tom Holland et Mark Wahlberg, a commencé et terminé la production il y a quelques mois. Les fans attendent encore plus longtemps Inexploré que ce qu’ils ont pour Borderlands. L’Illuminerdi a été le premier à signaler que Kevin Hart rejoignait peut-être le Borderlands jeter.

Sujets: Borderlands