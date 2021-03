Réseaux WiFi Mesh: ce qu’ils sont, comment ils fonctionnent et pourquoi ils peuvent améliorer votre réseau WiFi à la maison

Le Réseaux Wifi La maison peut être un cauchemar pour de nombreux consommateurs qui, en raison du nombre d’appareils déjà connectés à eux dans leur maison, ou en raison de la taille, de la configuration et des particularités de leur maison, voient à quel point ils ont des problèmes de connectivité continus.

Arrivées du monde professionnel, Réseaux WiFi Mesh ils sont déjà une réalité à la maison. Nous vous disons comment travaillent-ils et pourquoi cela peut dans de nombreux cas être la solution idéale pour avoir un meilleur Wifi à la maison.

L’amélioration du réseau Wi-Fi domestique ne passe pas toujours par un routeur ou des répéteurs plus puissants

Divers smartphones, téléviseurs, tablettes, ordinateurs portables, caméras de sécurité, thermostats … le nombre d’appareils à la maison qui se connectent sans fil à Internet augmente de façon exponentielle. Et avec cette croissance des appareils, malgré une connexion fibre optique de niveau, le réseau Wi-Fi domestique peut finir par fonctionner de pire en pire dans les maisons où la taille de la maison est considérable ou où les pièces sont nombreuses.

Lors de la mise en place ou de la configuration d’un réseau Wi-Fi à la maison ou au bureau, si l’espace à couvrir est important, les problèmes commencent avec les configurations de routeur classiques plus les extensions / répéteurs.

Sur certains appareils, ne disposant pas d’une bande passante adéquate ou ont peu de portée peut être admissible, mais d’autres comme notre smartphone, la télévision avec des systèmes de VOD comme Netflix ou l’ordinateur portable pour les loisirs ou le travail, sont critiques lorsqu’il s’agit de avoir un réseau Wi-Fi avec un débit et une couverture suffisants.

Le plus gros problème avec les réseaux Wi-Fi dans ces grandes ou longues maisons est le zones sombres, c’est-à-dire sans couverture optimale. Les solutions les plus utilisées aujourd’hui pour inverser cette situation font appel à des systèmes CPL, un routeur plus puissant ou avec plus d’antennes, et surtout répéteurs ou extensions de réseau, principalement en raison de son coût abordable. Cependant, le problème persiste dans de nombreux cas ou la performance globale n’est pas ce à quoi nous nous attendions.

Si vous vous êtes déjà demandé comment les hôtels, les restaurants et les grands espaces de loisirs avoir un réseau Wi-Fi stable Malgré la superficie et le nombre de clients à couvrir, les réseaux maillés ou maillés sont la réponse.

Ces dernières années, avec un prix plus bas et plus d’options pour le marché de la consommation, Les réseaux maillés Wifi sont une alternative fortement recommandée au routeur + répéteurs à vie.

Qu’est-ce qu’un réseau WiFi maillé ou maillé

Petit à petit, dans la sphère domestique, les gens parlent davantage de réseaux maillés. Fondamentalement, un réseau Wifi de type maillé ou maillé est un réseau composé d’un routeur / station de base et de ses satellites ou des points d’accès qui communiquent entre eux pour se conformer à l’utilisateur un seul réseau Wifi avec le même SSID et le même mot de passe.

A priori il peut sembler qu’ils font la même chose qu’un routeur actuel avec plusieurs répéteurs, mais ce n’est pas le cas. Pour commencer, les répéteurs ne communiquent pas tous entre eux mais généralement uniquement avec le routeur. Dans le cas des réseaux maillés Wifi, son point fort réside justement dans la gestion avancée des éléments du réseau.

Les systèmes maillés ne nous connectent pas au point le plus proche mais à celui qui, bien qu’il soit le plus éloigné de notre appareil, nous donnera le meilleur signal Wi-Fi pour plusieurs variables du réseau domestique

Ongle réseau maillé il est capable de rediriger le trafic à travers le réseau toujours de manière optimale pour toujours avoir le meilleur signal possible sur notre réseau. Les réseaux maillés Wifi calculent à quel nœud / satellite il est préférable pour nous de nous connecter à tout moment en fonction de l’état des autres nœuds, des appareils connectés, de la distance à chacun des satellites, de la force du signal et de nombreux autres facteurs, totalement transparent pour l’utilisateur, qui n’a pas à se soucier de quel nœud est connecté.

Ce gestion intelligente du trafic et état du réseau C’est l’autre grande différence avec les répéteurs, auxquels les appareils sont généralement connectés en fonction de leur proximité et non de la situation réelle du réseau WiFi. Ainsi, même si un nœud ou un point d’accès tombait, dans un réseau maillé, nous ne perdrions pas le signal car le système redirigerait automatiquement le trafic vers notre appareil via d’autres nœuds du réseau, qui peuvent être connectés à n’importe quel autre nœud du réseau maillé. .

En effet, dans de nombreux cas, l’utilisation de répéteurs a tendance à poser des problèmes dans les zones où, du fait que le système de gestion n’est pas avancé, l’appareil peut perdre le signal faute de savoir à quel répéteur se connecter ou s’il doit encore se connecter au routeur principal. . Dans cette indécision il y a petites coupures et même sauts continus entre les répéteurs ou le répéteur et le routeur qui sont ceux qui mettent fin à la patience des utilisateurs qui avaient fait un investissement important dans des appareils qui n’ont pas encore améliorer le réseau Wifi domestique.

Avantages et inconvénients des réseaux maillés wifi

Jusqu’à présent, nous avons parlé de réseaux maillés avec la majorité écrasante des avantages. Cette configuration intuitive prête à l’emploi, et que le système se charge de trouver pour nous le meilleur moyen d’avoir le signal le plus optimal à tout moment, sont les grands avantages des réseaux Wi-Fi maillés ou maillés. L’utilisateur n’a pas à se soucier du fonctionnement de son réseau Wifi.

Les Appareils maillés Wifi Ce sont également des équipements de réseau très bien conçus, avec des antennes internes dans la plupart des cas, et parfaits pour les intégrer dans n’importe quelle pièce. Ils ne ressemblent en rien aux routeurs classiques, et les points d’accès supplémentaires, que nous pouvons étendre à tout moment, ne nécessitent pas plus qu’un câble d’alimentation.

La conception très différente des périphériques réseau classiques est l’une des forces des réseaux maillés

Dans certains équipements maillés Wifi, les systèmes n’utilisent pas les bandes réservées au réseau Wifi pour leur propre communication ou avec le routeur, c’est donc la bande passante qui est gratuite pour le consommateur et le signal Wifi lui-même.

Avoir un meilleur réseau Wifi à la maison avec des réseaux maillés a un coût supplémentaire et moins de choix de modèles, en plus d’être moins configurable

Mais tout n’est pas avantageux. Actuellement, Les systèmes de réseau maillé WiFi ont un prix plus élevé que des routeurs ou une combinaison routeur + répéteurs équivalents en performances, mais nous insistons sur le fait que, selon les cas, ils assurent un fonctionnement plus optimisé et une meilleure couverture des zones sombres des grandes maisons ou des maisons complexes pour les réseaux Wi-Fi classiques.

Non plus Réseaux maillés Wifi Ils ont la même variété de marques, de modèles ou de configurations que les systèmes actuels, et sont généralement des systèmes où l’expert ou le passionné de réseaux a moins d’options à modifier, car la clé de ces réseaux maillés WIFi est généralement plus du côté des logiciels avancés que Matériel. Se connecter et tirer l’application pour démarrer est la seule chose que l’utilisateur doit faire.