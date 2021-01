Comment obtenir des minecoins – Guides de jeu Pro

Utiliser des Minecoins est le meilleur moyen d’acheter des packs et des skins dans le Minecraft marché, car il vous permet de contourner les prix de marché injustes fixés dans certains pays. Il garantit que tous les articles coûtent le même montant, peu importe où vous vous trouvez ou la devise que vous utilisez. Ils sont liés à votre compte Xbox Live et leur achat est beaucoup plus facile que vous ne le pensez.

Comment obtenir des minecoins

Obtenir des Minecoins est simple et identique sur tous les appareils exécutant la version Bedrock de Minecraft. Actuellement, la version Java de Minecraft ne propose pas de Minecoins car le contenu créé pour cette version est généralement librement accessible au public. Pour obtenir des Minecoins pour votre Minecraft compte, suivez les instructions ci-dessous.

Première étape: ouvrez le marché. Le marché est très facile à trouver et ne nécessite que de démarrer le Minecraft Lanceur. Comme le montre l’image ci-dessus, vous pouvez trouver l’option Marketplace sur l’écran titre. Le sélectionner vous mènera à la boutique pour acheter des Minecoins, des skins et d’autres contenus amusants.

Deuxième étape: sélectionnez l’option pour acheter des Minecoins. Vous pouvez trouver ce bouton en haut à droite de l’écran dans le menu Marketplace. En mettant en surbrillance et en ouvrant ce bouton de menu, vous trouverez un nouvel écran pour sélectionner le nombre de Minecoins que vous souhaitez acheter.

Troisième étape: sélectionnez votre forfait. Les forfaits Minecoin sont tarifés en fonction du nombre que vous souhaitez acheter. Si vous sélectionnez les lots de niveau supérieur, vous obtenez des Minecoins bonus ajoutés à votre compte, ce qui est plus avantageux pour votre argent. En règle générale, les packs de skins sont de 300 à 450 Minecoins et les modifications de jeu vont de 500 à 1500 Minecoins.

Entrez les informations de votre carte. Si vous n’avez pas de carte attachée à votre compte, il vous sera demandé de saisir les informations de votre carte. Après cela, vous verrez une autre invite pour confirmer votre achat. Si vous cliquez sur Acheter et la vente se termine, vos Minecoins seront ajoutés à votre compte!

