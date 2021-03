Vincenzo Episode 5 Attentes, récapitulatif et aperçu

Vincenzo est un acteur de Song Joong-Ki qui a commencé à être diffusé en février 2021. C’est une comédie noire mise en place en Italie et en Corée. Le drame suit Vincenzo, qui est un consigliere, et son voyage vers et en Corée.

En termes simples, il est le conseiller juridique d’une mafia italienne. Charmant, poli mais impitoyable et cruel en même temps, cet homme est aussi dangereux qu’il en a l’air. À partir de maintenant, cette histoire se déroule après qu’il s’est échappé en Corée après la mort de son patron.

Ses motifs et sa moralité grise combinés à son passé complexe conduisent à de nombreux événements insondables. Vincenzo parvient à atteindre ses objectifs mais corrige également quelques torts.

Les derniers épisodes ont eu des notes élevées et d’excellentes critiques ne faisant qu’augmenter le battage médiatique et les attentes de l’épisode 5.

De la comédie décalée aux méchants impitoyables Voyons ce qui nous attend de plus à partir de l’épisode 5!

L’histoire jusqu’à maintenant … (Épisodes 3 et 4)

Cha est sûre à cent pour cent que Vincenzo a de grandes raisons de poursuivre et de protéger la place de manière si extravagante, mais malgré ses tentatives pour que Vincenzo l’ouvre, il la repousse. Grâce à la notoriété du parti, les crétins n’ont pas réussi à se frayer un chemin.

Et cela a donné à Yoo-Chan et Vincenzo à approfondir Babel et ses malversations. À leur grande surprise, le nouveau médicament problématique de Babel a un stupéfiant comme ingrédient principal et ce fait a été bien caché.

Après beaucoup d’efforts, ils parviennent à retrouver le chercheur évadé et parviennent à gagner sa confiance pour le témoignage. Mais la foi en est autrement puisque le procureur devenu avocat qui a rejoint Wusang est prêt à tout pour protéger Babel.

Vincenzo et Yoo sont tous deux pris au dépourvu dans un accident qui finit par réclamer la vie de Yoo.

Non seulement lui, mais le témoin ainsi que 14 autres chercheurs sont tués impitoyablement par Babel. Cette tournure dramatique des événements change la vie de Cha.

Elle reprend ses esprits et décide de cesser de fumer avec Wusang, même si Mme le procureur prévient le contraire.

Le complot s’accélère rapidement, Vin ne perdant pas une seconde à menacer le procureur et ses partisans en leur effrayant presque la lumière du jour!

Maintenant, ils doivent jouer selon les règles fixées par Vin et il ne perd pas de temps à en profiter. Ensuite, nous passons au boss méchant ou à la station d’approvisionnement de Babel que nous voyons bientôt en flammes faites et saupoudrées par le vôtre et sa bande de personnes qui vous devaient beaucoup.

Le karma est servi si vite et si chaud qu’il est extrêmement satisfaisant. L’épisode 4 se termine par une tournure choquante qui nous révèle le principal méchant qui nous donne aux téléspectateurs une curiosité piquée!

Aperçu

Ces deux épisodes étaient fous, c’est le moins qu’on puisse dire! Juste sur le 4ème épisode et nous avons déjà des révélations folles, la vengeance ainsi que le camion de malheur.

La comédie exagérée m’a fait me demander si ça vaudra la peine d’être regardé, mais le virage soudain et sombre a renversé les choses. D’un spectacle loufoque, il est soudainement devenu très sombre très vite. Il faut s’attendre à ce que l’épisode 5 se poursuive dans les mêmes directions.

La manière dont la loi est sale et les terribles conséquences qui peuvent attendre des avocats honnêtes sont montrées de manière très réaliste. Mais en même temps, nos héros ne sont pas des imbéciles et savent comment mettre les choses en leur faveur, ce qui le rend tellement amusant à regarder.

Les touches émotionnelles étaient bien faites, le passé de Vin et sa mère étant la dame que Yoo voulait représenter. C’était surprenant d’apprendre que Yoo était consciente que Vin était son fils et c’était réconfortant de le voir se soucier de lui.

Le détournement final qui a conduit au moment le plus satisfaisant à ce jour était honnêtement une telle humeur et quelque chose que les téléspectateurs souhaitent voir davantage! Épisode 5 mieux tomber dès que possible.

Attentes de l’épisode 5

Depuis maintenant, les téléspectateurs savent au moins qui est le méchant et à quel point il est proche des pistes, il est clair qu’à partir de l’épisode 5, il deviendra plus sombre.

Le procureur avait déjà l’intuition que M. Jang n’était pas le véritable chef et Vin semble le comprendre aussi. On peut donc s’attendre à une poursuite du chat et de la souris dans l’épisode 5 pour découvrir la véritable identité des deux côtés.

Dans le même temps, Vin a besoin de se cacher et de réaliser son mobile qui semble devenir de plus en plus difficile. Maintenant, au centre de l’attraction, Cha & Vin devrait travailler en synchronisation complète car c’est le seul moyen de garder Babel à distance. À la fin de l’épisode 5, leur survie en dépendra certainement.

D’un autre côté, le vrai chef de Babel est un gars à deux visages, qui semble assez cruel pour se débarrasser de qui que ce soit. Dans l’épisode 5, nous verrons probablement plus de ce côté particulièrement destiné aux prospects sans méfiance.

Maintenant, prenez un bol de pop-corn et n’oubliez pas de vous connecter à Netflix samedi et dimanche pour voir les nouveaux épisodes!