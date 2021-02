Rencontrez le modèle qui a changé la façon dont Instagram Censors Femmes Plus-Size

Nyome Nicholas-Williams redéfinit la façon dont les femmes de taille plus sont censurées en ligne et nous sommes là pour cela.

Après que son contenu ait été bloqué et supprimé à plusieurs reprises par Instagram, la campagne #IwanttoseeNyome a incité le géant des médias sociaux à réévaluer la façon dont son algorithme traite le corps des femmes.

La campagne a pris de l’ampleur après une séance photo en août 2020. Nicholas-Williams et la photographe Alexandra Cameron ont téléchargé la photo désormais tristement célèbre sur leurs profils Instagram et ont reçu une réponse élogieuse de légions d’adeptes qui se sentaient responsabilisés par la confiance corporelle de Nicholas-Williams.

Cependant, en quelques heures, Instagram a supprimé l’image et a averti Nicholas-Williams que son compte pourrait être supprimé si elle continuait à partager des photos similaires.

La censure injuste est quelque chose que de nombreuses femmes de taille plus connaissent sur les réseaux sociaux, en particulier pour les femmes de couleur.

Des événements similaires ont incité le PDG d’Instagram, Adam Mosseri, à annoncer en juin 2020 que le site serait: «En regardant comment nos politiques, outils et processus impactent les Noirs et d’autres groupes sous-représentés sur Instagram.»

Mais 2 mois et plusieurs Instagram supprimés plus tard, il était clair qu’il y avait un écart entre ce que disait Instagram et ce qu’ils faisaient réellement.

La photo en question montre les seins nus de Nicholas-Williams mais couvrant complètement ses seins. Elle portait un short et ne posait pas d’une manière qui était ouvertement sexuelle ou offensante.

Cameron, la photographe derrière l’image désormais virale, a noté qu’elle avait partagé de nombreuses photos encore plus révélatrices de femmes blanches minces et qu’elle n’avait jamais été pénalisée.

Lorsque Gina Martin, une militante qui s’était battue auparavant pour interdire avec succès la photographie sous la jupe non consensuelle, s’est impliquée, elle a encouragé d’autres personnes à republier l’image pour protester contre les directives d’Instagram. Toutes les images ont été rapidement retirées, mais la frustration du public s’est accrue.

Ce qui était censé être un tournage pour encourager la confiance en soi était maintenant devenu un excellent exemple de la façon dont les types de corps marginalisés voient constamment leur estime de soi minée par des forces oppressives.

Nicholas-Williams avait lutté contre un trouble de l’alimentation à l’adolescence et les règles biaisées d’Instagram rappelaient douloureusement le genre de jugement que la société porte sur le corps des femmes.

Alors que la campagne #IwanttoseeNyome prenait de l’ampleur, Adam Mosseri a organisé un appel téléphonique avec Nicholas-Williams pour s’excuser et expliquer la censure.

On lui a dit qu’Instagram interdisait de saisir ou de serrer les seins de manière sexuelle. Mais comme les femmes de taille plus ont des seins plus gros, leur contenu est souvent injustement étiqueté comme sexuellement explicite, même si elles ne font que couvrir toutes les parties nécessaires.

La discussion a été une petite victoire car Nicholas-Williams avait réussi à inciter Instagram à reconnaître ses défauts, mais ce qui est arrivé ensuite était une victoire encore plus grande pour les femmes de taille plus. Instagram a annoncé une mise à jour de l’algorithme qui remédierait à certains de ces biais de censure et a continué de travailler avec Nicholas-Williams pour faire de la plate-forme un espace plus invitant pour tout types de corps.

Le test de Nicholas-Williams de la nouvelle mise à jour était une autre belle photo prise par Cameron montrant son corps et sa confiance. Toutes les mêmes directives ont été suivies comme première image mais cette fois, grâce à des excuses significatives et à une censure réformée par la plateforme, l’image n’a pas été supprimée.

