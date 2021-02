Leon Sportstourer e-HYBRID. Nous avons testé le premier hybride rechargeable de SEAT

Après avoir testé la version FR 1.5 eTSI (hybride doux), nous avons de nouveau rencontré le fourgon espagnol pour découvrir sa variante hybride inédite brancher, une SEAT Leon Sportstourer e-HYBRID.

Il s’agit du premier modèle «plug in» de SEAT et déguise très bien son régime mixte d’électrons et d’octane à l’extérieur, avec les seuls éléments «le signalant» consistant en la porte de chargement sur l’aile avant (du côté conducteur) et un petit logo à l’arrière.

Cela dit, dans un bilan esthétique à la fois personnel et subjectif, j’avoue que j’aime le look de la nouvelle Leon Sportstourer. Gardant une certaine sobriété, la camionnette espagnole semble plus sophistiquée que son prédécesseur.

Que ce soit par la bande lumineuse qui traverse l’arrière ou par ses dimensions plus grandes, la vérité est que partout où je suis allé avec cette SEAT Leon Sportstourer e-HYBRID je ne suis pas passé inaperçu et cela ne peut être vu, je l’espère, que comme une «note positive »Dans le style de la proposition de Martorell.

Et à l’intérieur, qu’est-ce qui change?

Si à l’extérieur les éléments de différenciation par rapport aux autres Leon Sportstourer sont rares, à l’intérieur ils sont pratiquement inexistants. De cette façon, seuls les menus spécifiques du tableau de bord et du système d’infodivertissement nous rappellent que cette SEAT Leon Sportstourer est également «branchée».

De plus, nous continuons à avoir l’une des armoires les plus modernes du segment (à cet égard l’évolution par rapport à la génération précédente est notable), robuste et avec des matériaux doux au toucher dans les zones où les yeux (et les mains) marchent. le plus.



L’intérieur de la SEAT Leon Sportstourer a un look moderne.

Le résultat final est positif et il n’y a qu’un seul regret qu’il n’y ait presque pas de commandes physiques et de touches de raccourci. En fait, à propos de ceux-ci nous n’en avons que trois sur la console centrale (deux pour la température de la climatisation et un pour le volume de la radio) et le fait qu’ils soient constitués de surfaces tactiles et ne soient pas éclairés la nuit ne favorise guère leur utilisation.

Dans le chapitre spatial, que ce soit à l’avant ou à l’arrière, Leon Sportstourer est à la hauteur du format plus familier, profitant de la plate-forme MQB pour offrir de bons niveaux d’habitabilité.

Quant au coffre à bagages, la nécessité d’accueillir la batterie de 13 kWh lui a fait voir sa capacité baisser à 470 litres, une valeur nettement inférieure aux 620 litres habituels, mais toujours à la hauteur des tâches familiales.

C’est «seulement» la version la plus puissante

En plus d’être la variante la plus écologique de la gamme Leon, la version hybride brancher c’est aussi le plus puissant, avec 204 ch de puissance maximale combinée, résultat du «mariage» entre le 1.4 TSI de 150 ch et le moteur électrique de 115 ch (85 kW).

Malgré les chiffres respectables et supérieurs à ceux proposés par la concurrence (Renault Mégane ST E-TECH, par exemple, est à 160 ch), n’attendez pas de passionnés de sport de la Leon Sportstourer e-HYBRID.



Dans un chargeur de 3,6 kW (Wallbox), la batterie se recharge en 3h40min, tandis que dans une prise 2,3kW, cela prend six heures.

Ce n’est pas que les services ne soient pas intéressants (ce qu’ils sont), mais l’accent est mis sur les tâches familiales et l’économie d’utilisation, un domaine dans lequel il parvient à rivaliser avec les propositions Diesel.

Après tout, en plus de nous permettre de parcourir jusqu’à 64 km en mode 100% électrique (sans soucis économiques et sur un itinéraire avec beaucoup d’autoroute j’ai réussi à parcourir entre 40 à 50 km sans recourir à l’octane), cette Leon peut être encore assez économique.

Sans compter les périodes où nous avons (beaucoup) de charge dans la batterie et où le système hybride fluide et efficace permet d’obtenir des moyennes de 1,6 l / 100 km, lorsque la charge s’épuise et que la SEAT Leon Sportstourer e-HYBRID commence à fonctionner en tant qu’hybride conventionnel, les moyennes couvraient 5,7 l / 100 km.

Passant au chapitre dynamique, la camionnette espagnole s’est avérée capable de bien combiner confort et comportement, assumant une posture plus équilibrée que ludique, bien adaptée à ses tâches familiales.

Bien que l’unité testée ne dispose pas de système DCC (Dynamic Chassis Control), la direction s’est avérée précise et directe, le contrôle des mouvements de carrosserie est bien réalisé et la stabilité sur autoroute suit le chemin de ses «cousins» allemands.

Est-ce la bonne voiture pour moi?

SEAT Leon Sportstourer e-HYBRID prouve que SEAT a fait ses «devoirs» avant de lancer son premier hybride brancher.

Après tout, SEAT Leon Sportstourer e-HYBRID apporte plus de puissance que certains de ses principaux concurrents et un système hybride aux qualités déjà reconnues dans la proposition espagnole comme l’espace de vie, le look distinctif ou la robustesse. brancher très efficace.



Est-ce la bonne voiture pour vous? Eh bien, dans ce cas, il serait peut-être préférable de se procurer une calculatrice. Il est vrai qu’il a 204 ch et un potentiel d’économies intéressant, il n’en est pas moins vrai que cette variante coûte à partir de 38 722 euros.

Pour vous donner une idée, une Leon Sportstourer avec 1,5 TSI de 150 ch est capable de moyennes dans la gamme 6 l / 100 km est disponible pour un 32 676 euros plus raisonnable.

Qu’est-ce que ça veut dire? Cela signifie que, comme pour le diesel, la proposition hybride brancher il apparaît, très vraisemblablement, comme la solution idéale pour ceux qui parcourent de nombreux kilomètres chaque jour, notamment en ville et en banlieue, où l’avantage de pouvoir marcher en mode électrique sur plusieurs dizaines de kilomètres permettra une économie significative de carburant.