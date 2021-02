Comment fabriquer une armure en cuir à Valheim

Si vous voulez avoir une chance contre les hordes de créatures Valheim, vous aurez besoin d’une armure; L’armure en cuir est un bon point de départ, voici donc comment l’obtenir.

Comment obtenir une armure en cuir à Valheim

Pour fabriquer une armure en cuir, vous aurez besoin d’un total de 22 peaux de cerf et de cinq fragments d’os. Vous pouvez obtenir les peaux de cerfs des cerfs errant à la fois dans les forêts noires et les prairies et des fragments d’os de squelettes qui se reproduisent à la fois dans les marais et à l’intérieur et à l’extérieur des tumulus.

Cela dit, voici tout ce dont vous avez besoin pour réaliser l’ensemble complet; vous devrez également utiliser le même quantité de ressources pour améliorer chaque pièce d’armure cinq fois.

Cape en peau de cerf: quatre peaux de cerf et cinq fragments d’os

Pantalon en cuir: peau de six cerfs

Tunique en cuir: peau de six cerfs

Casque en cuir: peau de six cerfs

Une fois que vous avez obtenu toutes les ressources ci-dessus, vous devrez fabriquer votre armure de cuir à l’intérieur d’un établi; vous pouvez fabriquer un établi avec dix bois.

Comment chasser les cerfs dans Valheim

Vous devrez chasser les cerfs pour se cacher des cerfs Valheim; pourtant, cela peut être un peu plus facile à dire qu’à faire. En effet, si vous faites le plus petit bruit, les cerfs s’envoleront en courant, et il peut être pénible de les rattraper, sans parler d’essayer de leur tirer un arc.

Pour cette raison, nous vous suggérons d’essayer de vous faufiler et de les tuer avec une arme améliorée, comme une hache en silex de niveau 3, car cela devrait abattre un cerf en un coup; nous vous recommandons également d’essayer cette méthode jusqu’à ce que vous obteniez un meilleur arc ou un meilleur tir.

Comment tuer des squelettes dans Valheim

Contrairement aux cerfs, tuer des squelettes est étonnamment une tâche plus simple, car ils courent vers vous, se balançant; vous devrez toujours faire attention et choisir la bonne arme pour les abattre.

Jusqu’à présent, nous pensons que les clubs et les masses améliorés sont le chemin d’il y a; nous avons également eu beaucoup de succès avec les atgeirs de bronze +. Vous pouvez également combiner en utilisant un bouclier décent pour décaler les squelettes quand ils se balancent et vous attaquent; cela vous permettra de retourner rapidement la faveur et de les tuer plus rapidement.

