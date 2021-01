Fritzbox WLAN ne fonctionne pas: vous pouvez le faire

Si la connexion WLAN à la Fritzbox ne fonctionne pas, cela peut avoir diverses causes. Dans de nombreux cas, cependant, vous pouvez rechercher des solutions et résoudre vous-même les problèmes.

Une maison en réseau fait depuis longtemps partie de la vie quotidienne de bon nombre d’entre nous. Non seulement les smartphones et les ordinateurs portables, mais aussi les téléviseurs, les radios et les machines à laver sont souvent utilisés dans le WiFi domestique. C’est d’autant plus gênant lorsque la Fritzbox se met en grève et que le réseau ne fonctionne pas correctement.

1. Vérifiez la fonctionnalité de la Fritzbox

Vous devez d’abord vérifier la Fritzbox de vos propres yeux. L’appareil a-t-il été accidentellement déconnecté du secteur? Les câbles LAN ou coaxiaux sont-ils toujours en place? Le voyant d’alimentation de l’appareil est-il allumé? Si ce dernier n’est pas le cas, bien que l’appareil soit correctement connecté, cela peut indiquer un défaut matériel. Dans ce cas, vous devez contacter le fabricant ou votre opérateur réseau.

2. Redémarrez la Fritzbox

L’ancienne règle s’applique toujours: environ 90% de tous les problèmes techniques peuvent être résolus avec un simple redémarrage de l’appareil. Débranchez la Fritzbox de l’alimentation et attendez au moins 60 secondes avant de la rebrancher. Après cela, cela peut prendre jusqu’à cinq minutes pour que l’appareil se reconnecte au réseau – et j’espère que le WLAN fonctionnera à nouveau.

3. Vérifiez si la Fritzbox communique vraiment avec Internet

Tout d’abord, vous devez vérifier si la Fritzbox a un problème WLAN, ou si le problème est plutôt la communication entre la box et Internet. Vous pouvez le découvrir dans le logiciel du routeur.

Les modèles Fritzbox actuels ont généralement une interface logicielle complète. La meilleure chose à faire est de saisir un ordinateur connecté à la box via un câble LAN. Vous pouvez également essayer à partir d’un appareil compatible WiFi. Cependant, cela ne fonctionne que s’il n’y a pas de problème de WiFi. Ouvrez un navigateur Web sur l’appareil et saisissez fritz.box dans la barre d’adresse. Une fenêtre de connexion apparaît dans laquelle vous devez saisir le mot de passe de votre Fritzbox. Vous pouvez le trouver soit sur un autocollant au fond de la boîte, soit dans l’emballage.

Une fois que vous avez atteint le menu principal, vous verrez immédiatement un aperçu. Dans le vous pouvez également voir si la Fritzbox communique avec Internet et si le WLAN fonctionne ou s’il y a un défaut à tout moment. Les voyants verts indiquent que tout fonctionne, les voyants rouges indiquent un problème et les voyants gris indiquent que la fonction correspondante est désactivée.

L’aperçu montre si la Fritzbox fonctionne correctement.

Si, pour une raison quelconque, la Fritzbox n’a pas de connexion à Internet ou si la connexion de données est très lente, cela indique un problème avec l’opérateur du réseau et vous devez contacter son service client.

4. Vérifiez si le WLAN est visible

Ouvrez le menu Fritzbox comme décrit au point 3. Une fois dans le menu, cliquez à gauche sur « ACCÈS INTERNET SANS FIL« et puis sur »Réseau radio« . Faites défiler un peu vers le bas et voyez si la coche à côté de »Le nom du réseau sans fil visible « a été défini. Ce n’est qu’alors que les appareils peuvent voir le réseau sans fil. Confirmez votre sélection en cliquant sur le bouton » Appliquer « .

5. Vérifiez que toutes les bandes de fréquences sont actives

Il est possible qu’une certaine bande de fréquences prise en charge par vos appareils finaux ne soit pas active sur la Fritzbox. Pour vérifier cela, allez dans le menu Fritzbox sur un PC, comme décrit au point 3. Cliquez sur « WLAN> Réseau radio » et faites défiler vers le bas jusqu’au sous-élément « Bandes de fréquences actives ». Assurez-vous que toutes les bandes de fréquences disponibles sont activées, puis confirmez en cliquant sur le bouton «Appliquer»

A lire : La résurrection de la plaque tectonique perdue a été `` retrouvée '' sous l'océan Pacifique Dans les paramètres, vous pouvez rendre le nom du réseau visible et activer les bandes de fréquences.

6. Laissez la Fritzbox effectuer un diagnostic d’erreur

Ouvrez le menu Fritzbox sur l’ordinateur comme décrit au point 3. Cliquez sur « Diagnostics> Fonction » puis sur le bouton « Démarrer ». Le routeur procède alors à un autodiagnostic et vérifie, entre autres, la fonctionnalité de la connexion WLAN. Vous recevrez ensuite le résultat dans un journal de diagnostic. Si aucune coche verte n’est affichée ici pour le WLAN, mais qu’un symbole différent apparaît, soit il y a un problème, soit la fonction est désactivée.

Si le logiciel présente un problème, une solution possible vous sera souvent proposée. Dans tous les cas, vous pouvez sauvegarder le journal des erreurs afin de l’envoyer au support d’AVM ou à votre opérateur réseau si les problèmes persistent.

Si le résultat du diagnostic d’erreur ressemble à ceci, la Fritzbox n’a pas trouvé de problème.

7. Vérifiez les paramètres DHCP

Une des raisons pour lesquelles un réseau WLAN ne peut pas être configuré via la Fritzbox peut être des paramètres DHCP et DNS incorrects. Pour corriger cela, ouvrez le menu Fritzbox sur l’ordinateur comme décrit au point 3.

Sélectionnez l’élément de menu « Réseau domestique> Réseau« . Passer à l’onglet « Paramètres réseau« , faites défiler vers le bas jusqu’au lien »Plus de réglages« et cliquez dessus. Faites défiler jusqu’au sous-élément « Adresses IP« et ouvrez le « Configuration IPv4« . Maintenant, vérifiez si avant « Activer le serveur DHCP« une coche est cochée et, si nécessaire, la cocher vous-même et confirmer avec »D’accord« .

8: Recherchez dans le journal des événements les erreurs possibles

La Fritzbox garde un enregistrement assez précis des événements qui se sont produits dans votre réseau domestique au cours des derniers jours. Le soi-disant journal des événements peut éventuellement vous donner une indication de ce qui aurait pu mal tourner.

Pour ce faire, ouvrez le menu Fritzbox sur l’ordinateur comme décrit au point 3 et cliquez sur « Système> Evénements« . Vous verrez alors un journal de tous les événements réseau que la Fritzbox a enregistrés au cours des derniers jours. Vous pouvez même filtrer les événements qui se rapportent spécifiquement aux connexions WLAN en utilisant un menu déroulant ci-dessus. Via la vue d’impression, vous pouvez imprimer ou enregistrez le journal et transmettez-le au fabricant ou à votre opérateur réseau pour le dépannage.

Autres causes de problèmes

Les solutions ci-dessus ne couvrent que les causes les plus courantes. Cependant, d’autres problèmes peuvent également survenir. En cas de doute, vous devez contacter soit le fabricant de la Fritzbox, soit votre opérateur réseau, selon la provenance de la box, en cas de dysfonctionnements persistants.