La suite tant attendue de «  Last Starfighter  » «  très, très proche  » et a une bobine grésillante

« The Last Starfighter » peut enfin obtenir le suivi que les fans de science-fiction attendent depuis des décennies.

Le scénariste Gary Whitta a partagé sur Twitch jeudi après-midi les derniers détails concernant la suite tant attendue de l’aventure de science-fiction largement sous-estimée de 1984 et a déclaré: « Nous sommes très, très proches. Nous sommes fondamentalement sur la ligne d’un mètre et je croyez que cela arrivera. «

Il a également partagé une « bobine de grésillement » – qui ressemble à une bande-annonce approximative ou à une présentation de concept – que lui et le scénariste Jonathan Betuel – qui a écrit le film original avaient mis en place avec l’aide des illustrations de Matt Allsopp – qui a travaillé sur « Rogue One « et la musique de Chris Tilton et Craig Safan – qui ont composé la musique du film original.

La bobine de grésillement a taquiné l’idée de nombreux Starfighters se rassemblant pour combattre à nouveau le mal interstellaire. (Crédit d’image: Jonathan Betuel / Gary Whitta / Universal Pictures)

Le film original mettait en vedette Lance Guest dans le rôle d’Alex Rogan – un adolescent malchanceux, luttant pour faire quelque chose de sa vie – et Dan O’Herlihy dans le rôle de Grig – son mentor extraterrestre ressemblant à un lézard. Coincé dans un parc à roulottes, la vie n’était pas vraiment une opportunité pour Alex et sa seule forme d’évasion était un jeu d’arcade vidéo appelé « The Last Starfighter » dans lequel il versait chaque trimestre disponible. En tant que tel, il est devenu assez bon dans ce domaine et a finalement atteint le score record en terminant le jeu.

Cependant, ce qu’Alex ne savait pas, c’est que le jeu d’arcade servait en fait d’outil de recrutement pour trouver des pilotes potentiels pour défendre la frontière, loin dans l’espace, contre le maléfique Xur et son armada Ko-Dan. Comme Alex a démontré une capacité naturelle à piloter un starfighter Gunstar dans le jeu, un signal est transmis de la machine d’arcade à la Star League et un représentant extraterrestre, Centauri (Robert Preston) est envoyé pour le chercher.

Ce qui suit est une aventure incroyable alors qu’Alex est emmené à des années-lumière dans une région lointaine de l’espace, où il doit lutter contre des obstacles écrasants, ainsi que ses propres doutes, alors que le destin même de la galaxie est en jeu.

« The Last Starfighter » en 1984 a combiné l’idée des jeux vidéo et de l’aventure de science-fiction, qui sont tout aussi populaires maintenant. (Crédit d’image: Universal Pictures)

Le film a été parmi les premiers à utiliser des graphiques informatiques de pointe et, en tant que tel, le VFX semble un peu démodé par rapport aux normes phénoménales d’aujourd’hui. Cependant, le potentiel était encore énorme, mais malheureusement jamais pleinement réalisé. Bien que populaire au cinéma, « The Last Starfighter » n’était pas le blockbuster de niveau « Star Wars » que ses producteurs attendaient, ce qui était naturellement la nouvelle référence. Même le jeu vidéo d’accompagnement produit par Atari – un geste marketing évident compte tenu de l’histoire du film – n’a jamais abouti.

De l’art conceptuel – et même du titre, « The Last Starfighters » – au pluriel, il semble que les anciens flyers doivent s’unir aux jeunes Starfighters pour combattre à nouveau le mal cosmique et sauver la galaxie. Et étant donné le style de narration de Whitta, combiné à l’interprétation plus légèrement plus dramatique de la partition originale, nous pourrions être dans une aventure de science-fiction passionnante et dramatique.

Mis à part le murmure occasionnel sur la vigne galactique, on n’a pas beaucoup entendu parler de son projet depuis un certain temps. Whitta a expliqué dans le Flux Twitch que la question des droits sur « The Last Starfighter » était un peu un gâchis juridique et c’est ce qui a retardé le projet. Betuel (heureusement) possède une partie de la propriété intellectuelle du film original et malgré l’intérêt massif d’Hollywood au fil des ans, il n’a pas donné sa permission de faire un autre film « Starfighter » car il n’était pas satisfait des projets proposés – ils étaient tous directement en vidéo ou incroyablement ringards. Whitta explique que Betuel a insisté sur le fait que c’était bien fait, en tant que grand film qui gardait l’original en canon et qui pourrait attirer toute une génération dans les aventures des personnages vus pour la première fois il y a près de 40 ans.

« L’idée était de passer le flambeau à une nouvelle génération de héros de la même manière que » The Force Awakens « , » dit Whitta. Nous l’avons appelé un ‘requeal’ – c’est une suite, mais cela redémarre aussi et met la franchise à jour. «

Malheureusement, Whitta n’a pas donné de délai pour s’attendre à cette suite attendue depuis longtemps, mais les doigts croisés l’attention des médias sociaux que cette annonce générera pourrait inciter les bonnes personnes à Hollywood à réaliser la franchise potentielle – sans parler des possibilités de jeu – ils pourraient avoir sur leurs mains. Après tout, une approche similaire a fonctionné pour «Deadpool» et «The Justice League».

Qui sait, peut-être qu’un jour cela pourrait même fonctionner avec « Buckaroo Banzai ».